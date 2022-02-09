"Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli" ilk bölümüyle ekranda…

TRT 1'in sevilen yapımı "Aşkın Yolculuğu: Yunus Emre"nin ardından serinin ikinci dizisi olan Hacı Bayram-ı Veli'nin hayatının anlatıldığı "Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram-ı Veli" 11 Şubat itibarıyla her cuma saat 20.00'de TRT 1'de izleyiciyle buluşacak.

"Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli" dizisi, Ankara Kara Medrese'de bir molla olan Numan'ın Somuncu Baba ile yollarının kesişmesini, tasavvufla tanışmasını ve manevi ilerleyişini tamamlayarak Hacı Bayram-ı Veli olmasının serüvenini anlatacak.

Molla Numan'dan Hacı Bayram'a giden yol… "Bildim, Buldum, Oldum" …

Molla Numan'dan, Hacı Bayram'a giden yolu ve onun tasavvufi düsturu olan "Bildim, Buldum, Oldum"u anlatan dizide, Hacı Bayram-ı Veli'nin hayatı üzerinden üç fasıl olarak seyirciyle buluşacak.

"Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli" nin ilk bölümünde neler olacak:

Kara Medrese'de sermüderrislik makamı boşalmıştır. Büyük önem arz aden makama Molla Sadreddin'in uygun gördüğü kişi Molla Numan'dır. Molla Numan çalışkanlığı, ilmi ve saygın kişiliği ile göz doldururken onun tevdi edilmesi düşünülen makamda yakın arkadaşı olan Molla Rüstem'in de gözü vardır. Molla Sadreddin Molla Numan'a bir emanet verir. Karar Bursa'da gerçekleştirilecek olan Kelam zümresinden sonrasına ertelenmiştir. Sadreddin Efendi'nin Molla Numan'a Kutadgu Bilig'in sağılan şirazesini Bursa'da bir kişi olduğunu ve ona götürmesini ister. Bunu öğrenen Molla Rüstem o andan sonra yolda Molla Numan'a tuzak kurar.

Molla Rüstem'in müridi olduğu Şeyh Murat ise Kara Medrese'yi eline almak ister. Bunun için çeşitli hilelere başvuracaktır. Molla Numan Kara Medrese mütevelli heyeti tarafından Bursa'daki Kelam Zümresine temsilci olarak yetkilendirilmiştir.

Molla Sadreddin'den aldığı çok değerli bir emanet ile Bursa yoluna koyulan Molla Numan eşkıyalar tarafından saldırıya uğrar. Ağır yaralanan Molla Numan'ın yolu Peçenek boyu obasına düşecektir.

Burak Sevinç'in Hacı Bayram-ı Veli'nin gençlik yıllarındaki Molla Numan karakterini canlandırdığı dizide; Hüseyin Soysalan (Somuncu Baba), Sena Çakır (Ayşe Hatun), Atakan Yarımdünya (Abdal Murad), Kemal Başar (Şeyh Murad), Sinan Albayrak (Mevlüd Bey), Fırat Topkorur (Molla Rüstem), Derda Yasir Yenal (Emir Buhari), Aydın Sigalı (Molla Fenari) ve Latif Koru (Yıldırım Beyazıt) yer alıyor.

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