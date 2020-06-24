"Aşkın Türküsü - Mehmet Fatih Besteleri" albümü, sağlık çalışanlarına ithaf edildi Grup TREMOR'un, "Aşkın Türküsü - Mehmet Fatih Besteleri" adıyla çıkardığı albümün geliri, pandemiyle mücadelede yaşamını yitiren sağlık çalışanlarının ailelerine ve çocuklarına eğitim bursu olarak verilecek.

Grup TREMOR'un, "Aşkın Türküsü - Mehmet Fatih Besteleri" adıyla çıkardığı albümün geliri, pandemiyle mücadelede yaşamını yitiren sağlık çalışanlarının ailelerine ve çocuklarına eğitim bursu olarak verilecek.

Yapılan yazılı açıklamaya göre, albüm, okul yıllarından beri birlikte müzik yapan Dr. M. Levent Deniz, Dr. M. Medar Kırdar, Dr. Selçuk Köse, Dr. Ömer Çayırlı ve İbrahim Demirtan'dan oluşan müzik grubu TREMOR tarafından hazırlandı.

Grup üyeleri, yaklaşık 25 yıl önce başlayan fakat yarım kalan bir projeyi hayata geçirmeye karar verdi. Kendisine ait bestelerden oluşan albümün kayıtlarına başladığında ani bir rahatsızlık sonucu hayata veda eden Dr. Mehmet Fatih Ercan'ın yarım kalmış çalışması tamamlandı.

Martta müzikseverlerle buluşması planlanan albüm, koronavirüs salgını nedeniyle 15 Mayıs'ta çıkarılabildi.

Salgınla mücadele eden tüm sağlık çalışanlarına ithaf edilen "Aşkın Türküsü - Mehmet Fatih Besteleri" albümünün geliri, pandemiyle mücadele sırasında yaşamını yitiren sağlık kahramanlarının ailelerine ve çocuklarına eğitim bursu olarak aktarılacak.

Grup, 2017'den bu yana organ bağışına farkındalık kampanyası kapsamında saygın platformlarda çok sayıda konsere imza attı.

Kaynak: AA