Aşkın Tören: "Eşit hizmet edeceğiz"

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, ilçede 92 mahallenin muhtarı ile bir araya geldi.



Muhtarlar ile bir yemekte buluşan Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, burada yaptığı konuşmada, seçim sürecinden ve göreve geldikleri günden bu yana Altınordulu her ferdin gönlüne girmek için çalıştıklarını ifade etti. Başkan Tören, "Biz yıkmak için değil her daim yapmak için var olduk. Biz bu aleme Yunus'un dediği gibi gönüller yapmak için geldik. Fakirinden fukarasına, yaşlısından emeklisine, sanatçısından sporcusuna, STK'larından iş insanlarına cümle varlığı kendimize emanet bildik. Gerek seçim döneminde gerekse 1 Nisan'dan sonra Altınordulu hemşehrilerimizin teveccühü ile seçimi kazandıktan sonra her bir ferdin gönlüne girmenin yolunu bulmak için gecemizi-gündüzümüzü kendimize haram kıldık. Bizler daha güzel bir Altınordu için buradayız. Bugün 19 Ekim Muhtarlar Günü'nün özüne uygun olarak çok kıymetli muhtarlarımızla beraberiz. Bir istişare, bir halleşme, bir hatırlaşma için bir aradayız. Demokrasimizin mihenk taşı olan muhtarlarımız ve kamu kurum ve kuruluşlarımızla bu millete hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.



"92 mahallemize 'bütün şehir eşit hizmet anlayışı' ile hizmet edeceğiz"



'İnsana Hizmet ve Hürmet Eden Belediyecilik' anlayışından ödün vermeden çalıştıklarını ve amaçlarının rıza üretmek olduğunu vurgulayan Başkan Tören, "Muhtarlarımızla her zaman bir araya geliyoruz. 92 mahallemizi 'bütün şehir eşit hizmet' anlayışıyla kucaklayacağımızı, kuşatıcı siyaset diliyle bu şehirde bugüne kadar var olan hayırlı ve doğru işleri devam ettireceğimizi, geçmişin güzel işlerini ise sahipleneceğimizi ifade ediyoruz. 'İnsana Hizmet ve Hürmet Eden Belediyecilik' anlayışından zerre miskal ödün vermeden hesap verebilirlik çerçevesinde arkadaşlarımızla birlikte, birçok muhtarımızın tecrübesinden de istifade ederek var olan sıkıntıları ve sorunları en hızlı, etkin, verimlilik ve tasarruf anlayışı içerisinde hizmete dönüştürerek yolumuza devam edeceğiz. Amacımız rıza kazanmak, amacımız hakça adaletle paylaşıp rızayı 92 mahallemizin tümüne yayacak çalışmalar yapmak. Sizlerle birlikte tarih yazmaya geldim. Allah nasip ederse, tecrübeli muhtarlarımızın tecrübesiyle, heyecanı olan muhtarlarımızın heyecanını yanımıza alarak bu memleketin 92 mahallesine birlikte hizmet etmenin onurunu ve hazzını yaşamanın sözünü veriyorum. Bu vesileyle tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü tebrik ediyorum" diye konuştu.



Programa, Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Celal Tezcan, Altınordu Kaymakamı Niyazi Erten, Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, Ordu Askerlik Şube Başkanı Ahmet Meydan, Altınordu Muhtarlar Derneği Başkan Vekili Nevin Gül, Ordu Altınordu Muhtarlar Derneği Başkanı Merve Nuray Karakaya, muhtarlar ve bazı daire müdürleri katıldı. - ORDU

