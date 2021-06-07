Aşkın Tarifi'nin Sultan kimdir? Yasemin Baştan kimdir, kaç yaşında? Yasemin Baştan biyografisi!

Kanal D ekranlarında bu akşam yayınlanan, ilk bölümüyle izleyicilerinden tam puan alan Aşkın Tarifi dizisinin konusu kadar başrol oyuncuları da merak ediliyor. Aşkın Tarifi'nin Sultan kimdir? en çok araştırılan isimlerden biri. Peki, Aşkın Tarifi'nin Sultan kimdir? Yasemin Baştan kimdir, kaç yaşında? Yasemin Baştan mesleği nedir? Yasemin Baştan hayatı ve biyografisi nedir?

Kanal D ekranlarında bu akşam yayınlanan, ilk bölümüyle izleyicilerinden tam puan alan Aşkın Tarifi dizisinin konusu kadar başrol oyuncuları da merak ediliyor. Aşkın Tarifi'nin Sultan kimdir? en çok araştırılan isimlerden biri. Peki, Aşkın Tarifi'nin Sultan kimdir? Yasemin Baştan kimdir, kaç yaşında? Yasemin Baştan mesleği nedir? Yasemin Baştan hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

AŞKIN TARİFİ SULTAN YILMAZ KİMDİR?

Dizide Fırat'ın teyzesi karakterinde olan Sultan Yılmaz, Anteplidir. Etrafına güven veren, anaç ruhlu, herkesi çekip çeviren, becerikli bir kadındır. Yeri geldi mi anne, yeri geldi mi patron, yeri geldiğindeyse bir dost. Geleneklerine bağlı ve maharetlidir. Yemek konusunda doğuştan bir yeteneği vardır. "Elinin lezzeti var" denen insanlardandır. İstanbul'da yaşadıkları mahallede, "Anteplinin Yeri" adında bir kebapçısı vardır. Tipik, fedakâr ve savaşçı Anadolu kadınıdır. Çabuk parlayıp, çabuk söner. Aklına koyduğunu, mutlaka yapar. Kimi zaman tatlı dille kimi zamansa bağıra çağıra… Sultan'ın hayatta vazgeçemeyeceği iki kişi vardır. Biri kızı Sevi, diğeri de yeğeni Fırat'tır. Fırat canını istese, Sultan hiç düşünmeden verir.

YASEMİN BAŞTAN KİMDİR?

Yasemin Baştan 1 Ocak 1972 tarihinde İstanbul' da dünyaya gelmiştir. Aslen İstanbullu olan Yasemin Baştan, Oğlak burcudur.

Yasemin Baştan eğitim hayatını İstanbul'da tamamlamıştır. Liseden mevzun olduktan sonra "Mimar Sinan Üniversitesi Sahne Sanatları ve Tiyatro Bölümünü kazanan Yasemin Baştan, meslek hayatına tiyatroyla başlamıştır. Okuldan mevzun olduktan sonra çeşitli oyunlarda yer alan Yasemin Baştan, TRT 1 ekranlarında yayımlanan "Seksenler" dizisiyle izleyicilerin gönlünü çelmiştir. Başarılı oyuncu Yasemin Baştan, şimdi ise bu akşam ilk bölümüyle Kanal D ekranlarında yayımlanacak "Aşkın Tarifi" dizisi ile izleyicilerle buluşacak.