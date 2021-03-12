Aşkın Tarifi'nin başrol oyuncusu Kadir Doğulu oldu
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Aşkın Tarifi'nin başrol oyuncusu Kadir Doğulu oldu

12.03.2021 12:11 | Son Güncelleme: 12.03.2021 12:21
Aşkın Tarifi'nin başrol oyuncusu Kadir Doğulu oldu

Dizide Fırat karakterine hayat vermeye hazırlanan Doğulu; "Senaryoyu ilk okuduğumda Fırat'ın hikayesi beni çok etkiledi.

Dizide Fırat karakterine hayat vermeye hazırlanan Doğulu; "Senaryoyu ilk okuduğumda Fırat'ın hikayesi beni çok etkiledi. Kanal D ve NTC Medya ile böyle güzel bir projede bir arada olmaktan dolayı mutluyum. Çekimlerin başlamasını heyecanla bekliyorum" dedi.

Yapımını NTC Medya, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği, Aşkın Tarifi dizisinin yönetmen koltuğuna Deniz Koloş oturuken, senaryosunu Doruk Erengül ve Leyla Oter kaleme alıyor.

Kaynak: Hürriyet

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