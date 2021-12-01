"Aşkın Şehri" Aşkabat - Haberler
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"Aşkın Şehri" Aşkabat

AA / Mesut Tankulu - Haberler | Güncel

Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat, 1 milyonluk nüfusu ile ülkenin en büyük kenti olma özelliğini taşıyor.

Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat, 1 milyonluk nüfusu ile ülkenin en büyük kenti olma özelliğini taşıyor. İran sınırına 26 km uzaklıkta olan ve diğer adı "Aşkın Şehri" olan Aşkabat, coğrafi olarak Kopet Dağları'nın eteğinde, Karakum Çölü'nde bir vahada konumlanıyor. Mimarisi ile dikkat çeken Aşkabat, beyaz mermerle kaplı en fazla binanın bulunduğu kent olarak Guinness Rekorlar Kitabı'nda yer alıyor.

Aşkın Şehri Aşkabat

Aşkın Şehri Aşkabat

Aşkın Şehri Aşkabat

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AA / Mesut Tankulu - Son Dakika Haberleri

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