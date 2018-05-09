Aşkın 'Hu' Hali Yunus Emre" Anadolu'da Konuşuldu

Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası etkinlikleri kapsamında "Aşkın 'Hu' Hali: Yunus Emre" adlı konferans, Edebiyat Fakültesi Prof. Dr. Taciser Tüfekçi Sivas Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömür Ceylan'ın konuşmacı olarak yer aldığı konferansa Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Muhsin Macit'in yanı sıra çok sayıda öğretim elemanı ve öğrenci katıldı.

"Yunus Emre hakkında konuşmak hem zor hem de kolay"

Yunus Emre hakkında konuşmanın hem zor hem de kolay olduğuna dikkat çeken İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömür Ceylan, "Yunus Emre hakkında konuşmadan önce onun manevi şahsından istimdat etmem lazım. Bin yıl geçmesine rağmen hala nasıl konuşacağımızı öğreten bir adamdan söz ediyoruz. Yeryüzünde büyük uygarlıklar kurmuş milletlerin Yunus Emre gibi düşünenleri var. Bu düşünce adamlarının neredeyse hepsi zor bir hayat yaşıyor ve yaşadıkları zamanda hak ettikleri saygıyı maalesef görmüyorlar. Yunus Emre gibi insanların çoğu öldükten sonra beklenilmeyecek şekilde saygı görüyor ve düşünce tarzını insanlar istedikleri yere çektikleri için anlaşılmaz bir hale geliyor. Yunus Emre hakkında konuşmanın zor olmasının nedeni de, hakkında yeni bir şey söylemenin zorluğu" dedi.

Prof. Dr. Ömür Ceylan konferansa Yunus Emre'nin hayatı ve öğretilerine dair bilgiler vererek devam etti. Konuşmasının ardından Prof. Dr. Ömür Ceylan'a Edebiyat Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Muhsin Macit tarafından çiçek takdim edildi. - ESKİŞEHİR