Aşkın En Güzel Feryadı

Hareketli şarkılardan ağıtlara, aşk şarkılarından deyişlere, Kürtçe şarkılardan Anadolu ezgilerine kadar yaklaşık 1000'in üzerinde sözü ve bestesi olan Dilek Torgut'un son single çalışması FERYAT, bu yazın şarkısı olma yolunda iddiasını sürdürüyor. Neden Feryat sorusuna Dilek Torgut şu cevabı veriyor: "Aşkın her hali elbet güzeldir. Fakat aşkın FERYAT hali en güzelidir. Çünkü Feryat, hem özlemi, hem nefreti, hem hüznü, hem coşkuyu yani sözün özü bir bitişi ve bir başlangıcı simgeler." Aşkın en yalın halinin Feryadıyla ortaya çıktığını söyleyen Dilek Torgut: "Bu yaz, aşk hüznümüzü ağlayarak değil eğlenerek, dans ederek, coşarak yaşayalım istiyorum. Her Feryadımız böyle olsun. Aslında bu Feryat, yıkılmadığımızın dimdik ayakta kaldığımızın sesidir. Sadece aşka değil bizi üzen her şeye bir FERYAT olsun."

FERYAT, Seyhan müzikten çıktı. Söz ve Bestesi Dilek Torgut'a ait olan şarkının aranjörlüğünü Türkiye'nin önemli müzik insanlarından olan ve dünyaca tanınan müzisyen Genco Arı üstlendi.

Dilek Torgut, önümüzdeki sonbaharda yepyeni aşk şarkıları ve Anadolu kokan ağıtları ve ezgileri ile dinleyicileriyle buluşacak ve müzik sektörüne farklı bir soluk getirecek. Güneşin doğduğu yer olan Anadolu topraklarında, fikirleri ve felsefesi ile etki yaratan "erenlerin" hikayeleri ile büyüyen Dilek Torgut, eserlerinde bu etkileşimi ve felsefeyi yansıtıyor. İnsan olma değerinin eşsizliğini tekrar bize hatırlatacak olan bu ağıtlar ve deyişler, hayata bakışımıza farklı bir anlam getirecek.

DİLEK TORGUT KİMDİR?

2015 yılında tüm sözleri ve besteleri kendine ait 9 şarkılık ilk albümü ÖP BAŞINA KOY ile müzik yolculuğuna başladı. Bu albümde Türkiye'nin önemli aranjörleri Ozan Çolakoğlu, Suat Aydoğan, Mustafa Ceceli ve değerli müzisyenler ile çalıştı. Şimdi ise 2018 yazındaFERYAT isimli yepyeni şarkısını müzikseverlerin beğenisine sundu...