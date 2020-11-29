Aşkın Ayrancıoğlu ve öğrencilerine Güney Kore'den ödül

Güney Kore'nin başkenti Seul'de düzenlenen 29. Uluslararası Sicaco Karikatür Yarışması'nda büyük ödülü, Boyabat Yaşar Topçu Yatılı Bölge Ortaokulu görsel sanatlar öğretmeni karikatür sanatçısı Aşkın Ayrancıoğlu kazandı.

Güney Kore'nin başkenti Seul'de düzenlenen 29. Uluslararası Sicaco Karikatür Yarışması'nda büyük ödülü, Boyabat Yaşar Topçu Yatılı Bölge Ortaokulu görsel sanatlar öğretmeni karikatür sanatçısı Aşkın Ayrancıoğlu kazandı.

Her yıl dünyanın önemli çizerlerinin binlerce karikatürle katıldığı yarışma, serbest ve konulu olmak üzere iki dalda gerçekleştirildi.

Bu yılki konusunun "eşitlik-özgürlük" olduğu yarışmada basın özgürlüğü konusunu işleyen Aşkın Ayrancıoğlu, jürinin değerlendirmesi sonucu büyük ödülün sahibi oldu.

Yarışmada Boyabat Şehit Ersoy Gürsu Anadolu Lisesi öğrencisi Sude Nimet Kılıç ve Boyabat Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Nimet Biçer de öğrenci özel ödülüne layık görüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Coşkun