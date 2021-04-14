'Aşkım Ereğli' ve 'Sevgi, Barış, Dostluk' marka oldu
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'Aşkım Ereğli' ve 'Sevgi, Barış, Dostluk' marka oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
'Aşkım Ereğli' ve 'Sevgi, Barış, Dostluk' marka oldu

Zonguldak'ın Ereğli ilçe Belediyesi, Başkan Halil Posbıyık'ın 'Aşkım Ereğli' ve 'Sevgi, Barış, Dostluk' sloganlarına Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan marka tescil belgesi aldı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçe Belediyesi, Başkan Halil Posbıyık'ın 'Aşkım Ereğli' ve 'Sevgi, Barış, Dostluk' sloganlarına Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan marka tescil belgesi aldı.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ın 5 dönemdir başkanlık görevinde kullandığı 'Aşkım Ereğli' ve 'Sevgi, Barış, Dostluk' sloganları artık marka oldu.

Kdz. Ereğli Belediyesi, Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvuruda bulunarak 'Sevgi, Barış, Dostluk' ve 'Aşkım Ereğli'ye marka tescili istedi. Türk Patent ve Marka Kurumu, başvuruyu onaylayarak marka tescil belgelerini Kdz. Ereğli Belediyesi'ne gönderdi. - ZONGULDAK

'Aşkım Ereğli' ve 'Sevgi, Barış, Dostluk' marka oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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