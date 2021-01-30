Askıda yemeğiniz olsun!
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Askıda yemeğiniz olsun!

30.01.2021 07:37 | Son Güncelleme: 30.01.2021 07:42
Askıda yemeğiniz olsun!

Türkiye'de 70 binle 100 bin arasında evsiz olduğu tahmin ediliyor.

Türkiye'de 70 binle 100 bin arasında evsiz olduğu tahmin ediliyor. Evsiz sayısının en yüksek olduğu İstanbul'daysa 8 bine yakın kişi sokaklarda yaşıyor. Bu insanların en büyük sorunlarından biriyse beslenme... 'Askıda Yemek Var' projesi, bu meseleyle baş etmek için haziran ayında başladı, Çorbada Tuzun Olsun Derneği ve Meal Box'ın işbirliğiyle ihtiyaç sahiplerine bugüne kadar 47 bin 124 kap yemek dağıtıldı.

Projeye destek olmak için Meal Box'ın internet sitesini ziyaret etmeniz yeterli. Sayfada açılan 'askıya yemek bırak' butonuna tıklayarak ihtiyaç sahiplerine ulaşması için istediğiniz kadar yemek sipariş edebiliyorsunuz. Askıda Yemek Var' projesi için özel bir menü seçilmemiş. Bu menüler her gün Meal Box abonelerine de giden menülerle aynı. Bağış yapacağınız paket içeriğini haftalık takvimden görebiliyorsunuz.

Dağıtılan yardım paketlerinin içinde dört çeşit yemek oluyor. Menülerde protein takviyesine özellikle dikkat ediliyor. Sağlıklı beslenme için her öğünde mutlaka salata veya meyve var. Yemekler kişiye özel kaplarda, sıcak ve hijyenik koşullara uygun olarak ÇOTUN gönüllüleri tarafından elden teslim ediliyor. Proje kapsamında İstanbul'un Fatih, Beyoğlu, Kadıköy, Üsküdar, Beşiktaş ve Şişli ilçelerinde yemek dağıtımı yapılıyor. Bir menü fiyatı 28 lira.

www.mealbox.com.tr

Kaynak: Hürriyet

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