"Askıda Su Faturası" Aydın'da binlerce aileye derman oldu
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"Askıda Su Faturası" Aydın'da binlerce aileye derman oldu

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin "Askıda Su Faturası" kampanyası vatandaşların verdiği büyük destekle binlerce ailenin derdine derman oldu.

17.06.2020 09:58 | Son Güncelleme: 17.06.2020 10:01

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin "Askıda Su Faturası" kampanyası vatandaşların verdiği büyük destekle binlerce ailenin derdine derman oldu.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin vatandaşlar arasında dayanışma ve yardımlaşmayı büyütmek için başlattığı "Askıda Su Faturası" uygulaması ilk günden bu yana büyük bir ilgi görerek binlerce vatandaşın yardımlaşmasını sağladı.

Bu uygulamayla Aydın Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmet Ağı'nca tespit edilen abonelerin faturaları sisteme yüklenirken, hayırseverlerle ihtiyaç sahibi vatandaşlar aynı platformda kolayca buluşmuş oluyor. Yaklaşık bir buçuk aylık sürede 6 bin 214 abonenin su faturası hayırseverler tarafından ödenerek büyük bir yardımlaşma ağı kuruldu.

Alan elin verin eli görmediği bu yardımlaşma ağı Başkan Özlem Çerçioğlu'nun "Devlet içinde devlet olmaz ama millet içinde imece olur" çıkışıyla daha da anlam kazanmıştı.

Başkan Çerçioğlu, "Dayanışma bizleri bir arada tutan önemli bir güçtür"

Kampanyada gelinen noktayla ilgili görüş bildiren Başkan Özlem Çerçioğlu, "Aydın'da kendini yalnız hisseden hiç kimse bırakmamak için yıllardır verdiğimiz gayrete bu kampanyayla da anlamlı bir katkı sunduk. Son rakamlara göre binlerce vatandaşın faturası ödendi ve bu bizleri çok mutlu etti. Dayanışma bizleri güçlendiren ve toplumu bir arada tutan, önemli bir güçtür. Bu gücün ne kadar kuvvetli olduğu bir kez daha gösterildi. Askıda Su Faturası kampanyasında emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum" şeklinde konuştu.

"Sistem nasıl çalışıyor ?"

https://eaboneislemleri.aydinaski.gov.tr/fatura linki üzerinden yapılan imecede, "Fatura Bırak" ve "Fatura Al" şeklinde iki seçenek yer alıyor.

Daha önceden Aydın Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmet Ağı'nca tespit edilen aboneler faturalarını bırakabiliyor. Ayrıca sisteme kayıtlı olmayan ve fatura bırakmak isteyen vatandaşlar da 444 13 40 numaralı telefondan kayıt yaptırabiliyor. Fatura ödemek isteyenlerse siteye girerek "Fatura Al" seçeneğini seçerek bu yardımlaşma kampanyasına güç veriyor. Uygulama Cuma günü son buluyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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