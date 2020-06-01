Askıda mama kampanyası, "Kara Kız"ın hayatını değiştirdi
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Askıda mama kampanyası, "Kara Kız"ın hayatını değiştirdi

Beykoz'da sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde "Askıda mama-bir patiye can ol" kampanyası başlatıldı.

01.06.2020 18:15 | Son Güncelleme: 01.06.2020 18:19

Beykoz'da sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde "Askıda mama-bir patiye can ol" kampanyası başlatıldı.

Patika Derneği, TOFD Beykoz Şubesi ile Beykoz Rizeliler Derneği ve iş insanları Mikail Akyıldız ve Taner Mert'in başlattığı askıda mama kampanyasıyla sokakta yaşayan hayvanlara mama dağıtımı yapıldı.

Beykoz ormanlarında sahipsiz kalan köpekler ve Öğümce Mahallesi'ndeki sokakta yaşayan hayvanlara mama dağıtılırken, Mikail Akyıldız yavru bir köpeği sahiplendi.

Sahiplendiği yavruya "Kara Kız" ismini veren Akyıldız, şunları söyledi:

"Böyle güzel bir kampanyaya önderlik yaptığımız için mutluyuz. Beykoz'da malum çok fazla ormanlık alan var. İstanbul'un her tarafından bakılamayan hayvanlar bizim ormanlarımıza bırakılıyor. Projenin gerekliliğini biz kendi mağazamızın önüne gelen köpeklerden fark ettik. Anladık ki gerçekten hayvanlarımız aç kalıyor. Askıda mama biriktikçe hayvanlarımıza servis ettik. Daha çok hayvana can olmaya çalışacağız."

Akyıldız hem askıda mama için hem de ormanda, sokakta yaşayan hayvanların sahiplenilmesi için herkesten destek beklediklerini sözlerine ekledi.

Askıda mama kampanyası, 'Kara Kız'ın hayatını değiştirdi

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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