'Askıda İyilik' ile iyilik hareketi çoğalıyor Yardımlaşma ve dayanışma duygularının daha yoğun olarak yaşandığı, büyük heyecanla beklediğimiz bayram yaklaşırken Boyner, 'Askıda İyilik' paketlerini ihtiyaç sahiplerine destek olmak isteyen iyilik severlerle buluşturuyor.

Yardımlaşma ve dayanışma duygularının daha yoğun olarak yaşandığı, büyük heyecanla beklediğimiz bayram yaklaşırken Boyner, 'Askıda İyilik' paketlerini ihtiyaç sahiplerine destek olmak isteyen iyilik severlerle buluşturuyor.

Boyner, bu bayramda Askıda İyilik hareketini büyütmeyi ve müşterilerinin katkısıyla daha çok ihityaç sahibine ulaşmayı hedefliyor. Yapılan açıklamaya göre şirket, COVID-19 salgını nedeniyle evde olduğumuz bu dönemde daha çok iyilik severin projeye katkıda bulunabilmesi ve buna bağlı olarak yapılacak bağışlardan daha çok ihtiyaç sahibinin yararlanabilmesi için Askıda İyilik paketlerini internet mağazası boyner.com.tr'ye taşıdı. İyilik severler, Askıda İyilik paketleri ile ihtiyaç sahiplerine giyim desteğinde bulunabiliyor. Satın alınan her Askıda İyilik paketi için Boyner de aynı oranda katkı sağlıyor. Alt ve üst giyimden oluşan Askıda İyilik paketleri Lokman Hekim Sağlık Vakfı aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Uzun: "COVID-19 salgınıyla birlikte paydaşların kolektif katkısıyla gerçekleşecek sosyal sorumluluk projeleri her zamankinden daha anlamlı hale gelecek"

Boyner Büyük Mağazacılık Kurumsal İletişim Müdürü Oya Uzun, Askıda İyilik projesi hakkında şunları söyledi: "Sosyal sorumluluk çalışmalarımızla toplumda iyilik yapma bilincini yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. 'İyiliğin Modası Geçmez' sloganıyla yaptığımız bu çalışmalardan biri olan Askıda İyilik, Haziran 2016'dan bu yana devam ediyor. Özellikle paylaşmanın, dayanışmanın arttığı bayram dönemlerinde Askıda İyilik paket satışlarımız yaklaşık yüzde 70 artış gösteriyor. Bu yıl bir yenilik yaparak, daha önce mağazalarımızdan gerçekleşen Askıda İyilik satışlarını internet mağazamıza da taşıdık. Müşterilerimizin, boyner.com.tr'den yaptığı alışverişlerine ekledikleri 30 TL değerindeki iyilik paketleri ile ihtiyaç sahiplerine destek olmasına ve alışverişlerinin iyiliğe dönüşmesine aracı oluyoruz. Askıda İyilik paketleri için Boyner olarak biz de aynı oranda katkı yapıyor ve alt ve üst giyimden oluşan iyilik paketlerini Lokman Hekim Sağlık Vakfı aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Proje kapsamında şimdiye kadar 42 bin 65 adet Askıda İyilik paketini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. COVID-19 salgınıyla birlikte paydaşların kolektif katkısıyla gerçekleşecek sosyal sorumluluk projeleri her zamankinden daha anlamlı hale gelecek. Bu zor dönemde askıya daha çok iyilik paketinin bırakılacağına inanıyor, yüzlerce ihtiyaç sahibine bayram sevinci yaşatabilmeyi umuyoruz." - İSTANBUL

Kaynak: İHA