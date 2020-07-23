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"Askıda İyilik" destekçileriyle yayılıyor

Dört yıl önce Boyner mağazalarında başlayan, pandemi döneminde daha çok iyilikseverin projeye katılmasını sağlamak için milyonlarca insanın ziyaret ettiği internet mağazası boyner.com.tr'ye de taşınan Askıda İyilik paketleri ihtiyaç sahiplerinin bayramlarını güzelleştirmek için sunuluyor.

23.07.2020 14:09 | Son Güncelleme: 23.07.2020 14:09

Dört yıl önce Boyner mağazalarında başlayan, pandemi döneminde daha çok iyilikseverin projeye katılmasını sağlamak için milyonlarca insanın ziyaret ettiği internet mağazası boyner.com.tr'ye de taşınan Askıda İyilik paketleri ihtiyaç sahiplerinin bayramlarını güzelleştirmek için sunuluyor.

Boyner'den yapılan açıklamaya göre, Askıda İyilik projesi ile mağazalarında ve boyner.com.tr'de ihtiyaç sahipleri için hazırlanan "İyilik Paketleri" kar amacı güdülmeden, iyiliğin yayılması için satışa sunuluyor. Müşterilerin, mağazalar ya da boyner.com.tr'den yaptıkları alışverişlerine 30 TL değerindeki iyilik paketleri kolayca eklenebiliyor. Satın alınan İyilik Paketleri için Boyner de aynı miktarda katkı yaparak, alt ve üst giyimden oluşan İyilik Paketlerini Lokman Hekim Sağlık Vakfı aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

Bu iyilik projesi ile bugüne kadar 43 bin 239 İyilik Paketi, Lokman Hekim Sağlık Vakfı aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı

Açıklamada görüşlerine yer verilen Boyner Büyük Mağazacılık Pazarlama ve Marka Genel Müdür Yardımcısı Nurçin Koçoğlu, iyiliği yaymanın temel hedefleri olduğunu belirterek, "Tüm paydaşlarımızın da desteği ile iyiliği geniş kitlelere yaymayı önemsiyor, iyilikleri çoğaltmak için heyecan duyuyoruz. Milletçe ortak paylaşımlarımızın önde gelenlerinden bayram dönemlerinde iyilik yapmak, karşılık beklemeden yardımlaşma, ortak değerlerde buluşma ve dayanışma duygusu daha da çoğalıyor, bayram coşkusu ile birleşerek yaşanıyor. Bu dönemde müşterilerimizin de dahil olduğu iyilik hareketi ile ihtiyaç sahiplerine kıyafet desteği sağlayan Askıda İyilik projemiz daha çok yayılıyor. Müşterilerimizin mağazalarımız ve boyner.com.tr'den yaptıkları alışverişlere 30 TL tutarındaki Askıda İyilik paketlerinden ekleyerek ihtiyaç sahipleri ile giyim desteğini buluşturabiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Boyner'in de müşterilerimizin katkısı kadar katkı sağladığı Askıda İyilik paketlerinin Lokman Hekim Sağlık Vakfı tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını kaydeden Koçoğlu, "Bayram dönemlerinde Askıda İyilik paket satışlarımız yaklaşık yüzde 70 oranında artıyor. 2016 yılından bu yana Boyner'in her koşulda sürdürmekten vazgeçmediği proje kapsamında bugüne kadar 43 bin 239 İyilik Paketi ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Bu bayramda da müşterilerimizle birlikte milletçe sahip olduğumuz yardımlaşma değerini yaşatmak, iyiliği yaymak, Askıda İyilik projemiz aracılığıyla ihtiyaç sahiplerinin gülümsemelerine, bayramlarına ek mutluluk yaratmalarına ortak olmak arzusundayız." değerlendirmelerinde bulundu.

Kaynak: AA

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