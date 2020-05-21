Askıda gıda kampanyası yardıma muhtaçların umudu oldu
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Askıda gıda kampanyası yardıma muhtaçların umudu oldu

Diyarbakır'da birçok market zincirinin giriş ve çıkışlarında askıda gıda kampanyası stantları bırakıldı.

Askıda gıda kampanyası yardıma muhtaçların umudu oldu
21.05.2020 14:38 | Son Güncelleme: 21.05.2020 14:38

Diyarbakır'da birçok market zincirinin giriş ve çıkışlarında askıda gıda kampanyası stantları bırakıldı. Vatandaşların bıraktığı her gıda yardıma muhtaç ailelere ulaşacak.

Diyarbakır'ın Yenişehir İlçe Kaymakamlığı ve belediyesi tarafından hazırlanan, ana teması vatandaşların vatandaşlara yardım etmesi olan Hayat Paylaşmaktır Projesi başladı. Proje kapsamında Yenişehir'de beş yerel ve süpermarkete askı standı bırakılarak 'Komşunu unutma askıya gıda bırak' yazısı asıldı.

Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci'nin talimatları ile hayata geçen vatandaş odaklı yeni proje Yenişehir Belediyesi Aile Hizmetler Müdürlüğü tarafından yürütülecek. Proje ile korona virüs salgını nedeni ile çalışamayan ve yardıma muhtaç ailelere askıdaki yardımlar ulaştırılacak. Vatandaşlar tarafından askıya bırakılan yardımların Yenişehir Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Personelleri tarafından dağıtılacağını belirten Yenişehir Belediyesi Aile Hizmetler Müdürü Oya Ekin, ülke insanının fedakar ve yardımsever olduğunu söyledi. Ekin, "Bizim halkımız çok yardım sever, hayatı paylaşır zor zamanlarında bile. Bizde bununla bize başvuran kişiler, oldu, yardımın büyüğü küçüğü olmaz şiarıyla herkes kendi bütçesine göre bir şeyler paylaştı. Biz de bu projeyi kaymakamımıza sorduk, kabul etti, 'Hayat Paylaşmaktır' diye projeyi başlattık. Yenişehir ilçesindeki belirli yerlere stantlarımızı hazırladık. Vatandaşlar alışverişinden sonra bu stantlara gönüllerinden ne koparsa, pirinç, şeker, bakliyat gibi gıdaları astılar. Gayet güzel gidiyor, herkes bu uygulamadan memnun. Bu stantlar dolduktan sonra ekiplerimiz bunları topluyor, vakfa iletiyor. Vakıflar da ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. 5 yerde kurduk, şimdiden 15 ailenin ihtiyaçlarını giderdik. Ramazan ayından sonra da devam etmek için çok destek var, karar vereceğiz ve herhalde devam edeceğiz" dedi.

Askıya gıda bırakan vatandaşlardan Necla Demirkan ise projeden çok memnun olduklarını söyledi. Demirkan, "Alışveriş yapmaya geldim, benim de bir katkım olsun istedim, bir poşet eşya alarak bıraktım. Çok mutlu oldum devamının gelmesini istiyorum" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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