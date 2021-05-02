Askıda Fatura uygulaması ihtiyaç sahipleriyle hayırseverleri buluşturuyor
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Askıda Fatura uygulaması ihtiyaç sahipleriyle hayırseverleri buluşturuyor

Askıda Fatura uygulaması ihtiyaç sahipleriyle hayırseverleri buluşturuyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya Büyükşehir Belediyesi, pandemi döneminde su faturalarını ödemekte güçlük çeken vatandaşlar için oluşturduğu Askıda Fatura uygulaması ile dayanışma ağını büyütüyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, pandemi döneminde su faturalarını ödemekte güçlük çeken vatandaşlar için oluşturduğu Askıda Fatura uygulaması ile dayanışma ağını büyütüyor.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in, dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşlar için geçtiğimiz yıl "Biz birlikte güçlüyüz" diyerek başlattığı "Askıda Fatura" uygulaması paylaşma ve dayanışmanın simgesi Ramazan ayında da devam ediyor. Pandemi ve tam kapanma ile birlikte su faturalarını ödemede güçlük çeken ihtiyaç sahipleri Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin resmi internet sitesi antalya.bel.tr adresine giriş yaparak Askıda Fatura uygulamasından yararlanabiliyor. Uygulama, aylık su faturalarını ödemekte zorlanan ihtiyaç sahipleriyle, bu ihtiyaçları onlar adına gidermek isteyen hayırsever vatandaşları buluşturuyor. Büyükşehir Belediyesi', Ramazan ayında sosyal yardımlarla başlattığı dayanışma ağını Askıda Fatura ile büyütürken, Antalyalılar veren elin alan eli görmediği bir anlayışla yardımlaşabiliyor.

Başvurular internet üzerinden

İhtiyaç sahipleri Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin www.antalya.bel.tr internet sitesi online işlemler kısmına (antalya.bel.tr/OnlineBasvuru/Askida-Fatura) giriş yaparak Askıda Fatura uygulamasından yararlanabiliyor. Askıya Fatura Bırak butonuna tıklayan ihtiyaç sahipleri ASAT'a ait abone bilgilerini sisteme giriyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi sosyal inceleme birimi tarafından yapılan değerlendirmenin ardından uygun görüldüğü takdirde fatura askıya alınıyor. İhtiyaç sahiplerine yardım etmek isteyen vatandaşlar ise "Askıdan Fatura Al" butonuna tıklayarak ekranda ödenmesi gereken tutarın yazılı olduğu faturalardan birini seçerek ödemesini yaparak ihtiyaç sahiplerine yardım ediyor.

Kimler askıya fatura bırakabilir?

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne daha önce yardım başvurusunda bulunmuş ve olumlu sonuç alanlar değerlendirmeye tabii tutulmadan faturalarını askıya bırakabiliyor. İlk kez sosyal yardım alanlar ise sosyal incelemeye tabii tutuluyor. Onaylananların faturası askıya alınıyor.

Ödeme yapmak isteyen yardımseverler Askıda Fatura sisteminden tutar filtreleyerek istedikleri faturayı ödeyebiliyor. Hayırseverler ödenen fatura ile ilgili tutardan başka hiç bir bilgi göremiyor. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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