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'Askıda Fatura' uygulaması devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
'Askıda Fatura' uygulaması devam ediyor

Safranbolu Belediyesi tarafından Covid-19 salgını sürecinde ihtiyaç sahipleri için başlattığı "Askıda Fatura" uygulaması devam ediyor.

SAFRANBOLU, KARABÜK (İHA) - Safranbolu Belediyesi tarafından Covid-19 salgını sürecinde ihtiyaç sahipleri için başlattığı "Askıda Fatura" uygulaması devam ediyor.

İstanbul ve Ankara Büyük Şehir Belediyelerinin başlattığı ve diğer CHP'li belediyelerde de uygulanan "Askıda Fatura" uygulaması pandemi döneminde Safranbolu ilçesinde de başlatılmıştı. İhtiyaç sahipleri için hazırlanan destek projesine hayırseverlerin yoğun ilgi göstermesi üzerine uygulama devam ettiriliyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, "Askıda fatura kampanyası ile ihtiyaç sahibi vatandaşların su faturalarını ödemek isteyenlerin, 0370-712-41-14 nolu telefondan 180 ya da 189 dahili hattaki Mali Hizmetler Müdürlüğü ile irtibat kurarak, ödemeyi yapacakları fatura hakkında bilgi alabileceklerdir" denildi. - KARABÜK

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