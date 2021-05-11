Askıda Fatura 2 bin ailenin su faturasını ödedi

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin pandemi döneminde su faturalarını ödemekte güçlük çeken vatandaşlar için oluşturduğu Askıda Fatura uygulaması ile 2 bin ailenin su faturaları Antalyalı hayırsever vatandaşlar tarafından ödendi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin pandemi döneminde su faturalarını ödemekte güçlük çeken vatandaşlar için oluşturduğu Askıda Fatura uygulaması ile 2 bin ailenin su faturaları Antalyalı hayırsever vatandaşlar tarafından ödendi.

Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabilen uygulama, tam kapanma ile birlikte su faturalarını ödemede güçlük çeken ihtiyaç sahipleri ile hayırseverleri buluşturdu. 'Askıda Fatura' kampanyasında 30 Nisan'dan bu yana 2 bin ailenin faturası hayırsever Antalyalılar tarafından ödendi. Başkan Muhittin Böcek, "Bütçesi el veren yardımsever vatandaşlarımız, dayanışma ayı Ramazan'da su faturalarını ödemekte güçlük çeken vatandaşlarımızın faturalarını ödeyerek destek oldular. Veren elin alan eli görmediği bir anlayışla yardımlaşma ağımızı büyüttük. Paylaşmayı ve dayanışma ile zor günleri birlikte aşacağız" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı