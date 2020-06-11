Askıda ekmek uygulamasını tüm fırınlara yaygınlaştıracak proje Sakarya'da başladı Askıda ekmek uygulamasının Türkiye'deki tüm fırınlara yaygınlaştırılmasını amaçlayan "Ekmek Teknesi" projesi Sakarya'da başlatıldı.

Askıda ekmek uygulamasının Türkiye'deki tüm fırınlara yaygınlaştırılmasını amaçlayan "Ekmek Teknesi" projesi Sakarya'da başlatıldı.

Sakarya Müftülüğü, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ve Türkiye Fırıncılar Federasyonu iş birliğiyle ihtiyaç sahibi ailelerin ekmek teminini kolaylaştırmayı hedefleyen "Ekmek Teknesi" projesinin ilki, Adapazarı ilçesindeki bir fırında uygulamaya alındı.

Fırın önünde düzenlenen törende konuşan Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, toplumu güçlü kılan, ayakta kalmasını, geleceğe güvenle bakmasını sağlayan hususların yardımlaşma, dayanışma ve hamiyet duyguları olduğunu söyledi.

Türkiye'de yıllardır askıda ekmek uygulamasının devam ettiğini anımsatan Nayir, uygulamaya teknolojinin katılarak kentte yürütülmesinin mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

Bu tür duyguların yaşaması ve sürekli hale gelmesi için en önemli hususun güven ve itimat olduğuna işaret eden Nayir, "Vatandaşlarımız sisteme güveniyorsa yapılacak olan işin yerini bulacağını biliyorsa hayrının yerine ulaşacağını biliyorsa bu konuda çok cömert davranıyorlar ama bu sisteme bir güvensizlik ortaya çıkmışsa ki bu topraklar bu halkın hamiyet duygularının çok istismar edildiği örnekleri yaşadı." şeklinde konuştu.

"Askıda ekmek uygulaması olmayan işletme kalmamış oluyor"

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı da gazetecilere yaptığı açıklamada, askıda ekmeğin uzun zamandır uygulanan bir proje olduğunu belirtti.

Uygulamayla ihtiyaç sahiplerinin hiçbir ücret ödemeden aynı kalitede ekmeği aldığını anlatan Balcı, uygulamanın o bölgedeki dar gelirli vatandaşların ekmek ihtiyacını karşıladığını ifade etti.

Sakarya Müftülüğünün konuyla ilgili çalışma başlatarak uygulamanın Türkiye'ye yaygınlaştırılmasını amaçladıklarını aktaran Balcı, şunları kaydetti:

"Federasyon olarak bundan memnuniyet duyacağımızı ifade ettik. Bizden talepleri, bir ilde uygulanmayan bir işletme varsa o ildeki işletmelerde başlatalım. Bütün işletmelerde bu önemli proje uygulanıyor olsun. Sakarya'da bunu bugün başlatmış olduk. Bugünden itibaren Sakarya'da uygulanan bu proje daha sağlıklı uygulanmış olacak. Yani askıda ekmek uygulaması olmayan işletme kalmamış oluyor. Bunun Türkiye'de genel olarak yapılması için Diyanet İşleri Başkanlığımız Türkiye Diyanet Vakfı vasıtasıyla projeyi devam ettirmek istiyor. İnşallah mevcut projenin geliştirilmesi tüm Türkiye'ye şamil olur. Bir vilayette 10 işletmede dahi yoksa orada da projeyi uygulatmış oluruz diye düşünüyorum. İyi bir çalışma olacağı kanaatindeyim."

TDV Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık da Sakarya'nın projeye öncülük ettiğini dile getirerek tüm Türkiye'nin kenti örnek alacağını söyledi.

TDV olarak yeryüzünde iyilik egemen oluncaya kadar gayrete devam edeceklerine değinen Açık, bu uygulamanın onlardan bir tanesi olduğunu kaydetti.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce de projenin önemli olduğunu belirterek ihtiyaç sahiplerine yardım etmenin her bireyin görevi olduğunu ifade etti.

İl Müftü Yardımcısı Faruk Güneş'in yaptığı duanın ardından protokol üyelerince fırındaki yaklaşık 300 ekmek satın alınarak askıya konuldu.

Kaynak: AA