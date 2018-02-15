Askıda Ekmek" Projesine Vali Gül Destek Verdi

CK Çamlıbel Elektrik tarafından başlatılan askıda ekmek projesine Sivas Valisi Davut Gül destek verdi.

CK Çamlıbel Elektrikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Sivas, Tokat ve Yozgat'ta 298 noktada "Askıda Ekmek" sosyal sorumluluk projesini başlatan CK Çamlıbel Elektrik'in Genel Müdürü İbrahim Yalçın Tekin, Sivas Valisi Davut Gül'ü ziyaret ederek proje hakkında bilgi verdi.

Tekin, bu ay sonuna kadar askıda ekmek dağıtılan noktaların sayısını 500'e çıkarmayı hedeflediklerini belirtti. Vali Gül de projeye her aşamada destek vereceklerini aktararak, "Askıda Ekmek projesi bizim için çok değerli. Bu projenin devam etmesi için her aşamada destek olmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Sosyal fayda anlayışı taşıyan projelerin içinde yer almayı çok önemsediklerini ifade eden Tekin, projeye katılım için kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile görüşmeler yaptıklarını belirtti.

Vali Davut Gül'ün projeye destek vereceğini de belirtmesinin kendilerini mutlu ettiğini aktaran Tekin, "Gönüllülük esasına dayanan askıda ekmek projemizde hedefimiz Sivas, Tokat ve Yozgat il ve ilçelerinde 500 market, bakkal ve fırında 2,5 milyon ekmeği ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırmak. Halen haftada 25 bin ekmeği, ihtiyacı olan vatandaşlarımıza dağıtıyoruz." diye konuştu.