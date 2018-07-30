Askıda Ekmek' Projesine, Elbistan'dan Destek Verdiler

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başlattığı 'Askıda Ekmek' projesine, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden de destek geldi.

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan ve MHP Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Sermet Yıldız, Bahçeli'nin çağrısı üzerine harekete geçerek, ilçedeki birçok fırında 'askıda ekmek' projesini hayata geçirdi.

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, projenin, milli ve sosyal dayanışmanın bir yansıması olduğuna dikkat çekerken; MHP Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Sermet Yıldız da, "Komşumuz açken tok yatmayalım" sloganıyla hareket ettiklerini söyledi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, partisinin Elbistan İlçe Teşkilatı'nı ziyaret etti. MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, teşkilattaki programının ardından MHP Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Sermet Yıldız ile İlçe Başkanı Ali Demir'le birlikte; MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başlattığı 'Askıda Ekmek' projesinin Elbistan'da hayata geçirildiği fırınları dolaştı.

Burada bir değerlendirme yapan MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, fakirlerimizi ve yardıma muhtaç kişileri korumak adına son derece önemli bir değerimiz olan 'Askıda Ekmek' projesini başlattı. Biz de Sayın Genel Başkanımızın başlatmış olduğu askıda ekmek kampanyasına katılıyoruz. Bu proje, kültürümüzün temel öğesi olan dayanışma ve yardımlaşma dinamiklerinin harekete geçirilmesi ve paylaşma duygusunun en üst seviyeye çıkarılması noktasında büyük önem arz ediyor. Askıda ekmek, milli bir geleneğimizdir ve bu necip millet, yoksullara, ihtiyaç sahiplerine el uzatmadaki geleneksel erdemlerini böyle güzel uygulamalarla bugüne kadar yaşatmıştır. Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin yeniden ülke gündemine getirdiği bu milli geleneğimiz, hayırsever Türk milleti tarafından gönülden sahiplenilmiştir" dedi.

MHP Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Sermet Yıldız ise, ihtiyaç sahibi vatandaşlara verilmesi adına ilçenin değişik yerlerindeki fırınlardan ekmek satın aldıklarını söyledi.

Askıda ekmek uygulamasının, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinden beri yaşatılan büyük bir toplumsal dayanışma ve yardımlaşma geleneği olduğunu hatırlatan Yıldız, "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, 'Komşusu açken tok yatan bizden değildir.' Hadis-i Şerif'inin rehberliğinde, Türk milletinin ruhunda ve geleneğinde her zaman var olan dayanışma ve yardımlaşma örneğiyle ilgili ülke çapında bir seferberliğin ilk adımını atmıştır" dedi.

Türk devlet ve millet hayatında önemli yer tutan 'askıda ekmek' uygulamasının, çok ince ve yüksek bir ahlaki itinayı barındırdığını vurgulayan Yıldız, "Bu ahlaki itinayı, 'Bir elin verdiğini öbür el görmesin' şeklinde özetlemek mümkündür. Genel Başkanım Sayın Devlet Bahçeli de bu düsturdan hareketle, 'Askıda Ekmek' projesini başlatmıştır. Milli ve sosyal dayanışmanın yansıması olan bu projeyle yoksul kardeşlerimize, vatandaşlarımıza el uzatıyor, hatırlıyor, yardımlaşmanın erdemi sergileniyor. Sayın Genel Başkanımızın başlattığı bu projeyi sahiplenerek, Elbistan'da da 'Askıda Ekmek' projesini başlattık. İlçemizin değişik bölgelerindeki fırınlarda bu projemiz sürecek. Bir elin verdiğini diğer el görmeyecek" ifadelerini kullandı.

MHP Elbistan İlçe Başkanı Ali Demir de, tüm hayırseverleri 'Askıda Ekmek' projesine destek vermeye davet etti. - KAHRAMANMARAŞ