Askıda Ekmek Projesi Yaygınlaşıyor

Sivas, Tokat ve Yozgat'ta 298 noktada 'Askıda Ekmek' sosyal sorumluluk projesini başlatan CK Çamlıbel Elektrik"n Genel Müdürü İbrahim Yalçın Tekin, Vali Davut Gül'ü ziyaret ederek proje hakkında detaylı bilgi verdi.

CK Çamlıbel Elektrik'in sosyal sorumluluk yaklaşımıyla başlattığı 'Askıda Ekmek' projesine destekler sürüyor. CK Çamlıbel Elektrik Genel Müdürü İbrahim Yalçın Tekin; Sivas, Tokat ve Yozgat illerinde yürütülen ve vatandaşların ihtiyaç sahiplerine destek olmasını hedefleyen 'Askıda Ekmek' kampanyası hakkında Sivas Valisi Davut Gül'e bilgi verdi. Tekin, üç ilde 298 noktada hayata geçen projeyi bu ay sonuna kadar 500 noktaya ulaştırmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Sosyal fayda anlayışı taşıyan projelerin içinde yer almayı çok önemsediklerini dile getiren CK Çamlıbel Elektrik Genel Müdürü İbrahim Yalçın Tekin, "Projeye katılım için kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile görüşmelerimiz devam ediyor. Valimize de bu konuda bilgi verdik. Kendisi projeyi çok önemsedi. Her aşamada destek vereceğini söylemesi bizleri çok mutlu etti. Gönüllülük esasına dayanan Askıda Ekmek projemizde hedefimiz Sivas, Tokat ve Yozgat il ve ilçelerinde 500 market, bakkal ve fırında 2,5 milyon ekmeği ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırmak. Halen haftada 25 bin ekmeği, ihtiyacı olan vatandaşlarımıza dağıtıyoruz." dedi. - SİVAS