"Askıda ekmek"ler ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor Kastamonu'da bir fırının yaptığı kampanya sayesinde günlük yaklaşık 150 ekmek ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor.

Kastamonu'da bir fırının yaptığı kampanya sayesinde günlük yaklaşık 150 ekmek ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor.

Kent merkezinde bir fırın tarafından 2013 yılında hayırsever vatandaşların desteğiyle başlatılan "askıda ekmek" kampanyası sayesinde ihtiyaç sahipleri her gün fırından ekmeğini ücretsiz alıyor. Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle her gün 50 ekmek daha kampanyaya dahil edildi.

Fırın işletmecisi Abdullah Demirci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ihtiyaç sahiplerinin mahalle muhtarları aracılığıyla belirlendiğini belirtti.

İhtiyacı olan her vatandaş için günlük 3 ekmek ayırdıklarını anlatan Demirci, "Koronavirüs çıkınca buna fırın olarak biz de destek olmak istedik, 50 ekmek ekledik." dedi.

Koronavirüs ile mücadelede birlikteliğin, dayanışmanın önemine vurgu yapan Demirci, "Durumu iyi olan vatandaşlarımız ve esnaflarımızın da desteği ile şu an günde yaklaşık 150 ekmek yardımı yapılıyor. Daha fazla birikme olursa yardım kuruluşları ve muhtarlarımız ile ya da Kastamonu Belediyesiyle paylaşıp ihtiyacı olan vatandaşlara uluşmaya çalışacağız." diye konuştu.

Muhtarların belirlediği kişiler, kendilerine verilen kağıtla fırına gelerek her gün ihtiyacı olan ekmeği alabiliyor.

Kaynak: AA