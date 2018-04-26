Askıda Ekmek Kampanyasına Müftülük Desteği

Sivas, Tokat ve Yozgat'ta 500 noktada 'Askıda Ekmek' kampanyasını yürüten CK Çamlıbel Elektrik'e Tokat İl Müftülüğü destek oldu.

Tokat İl Müftüsü Ahmet Erdem'i ziyaret ederek, 'Askıda Ekmek' projesindeki son gelişmeler hakkında bilgi veren CK Çamlıbel Elektrik Tokat İl Müdürü Aykut Ayan, kampanyaya verdikleri destekten dolayı teşekkürlerini sundu. CK Çamlıbel Elektrik tarafından 'Enerjimizi Paylaşarak Çoğaltalım' sloganıyla başlatılan 'Askıda Ekmek' kampanyası hakkında geçen Cuma Hutbesi'nde Tokatlıları bilgilendirdiklerini ve kampanyaya desteğe davet ettiklerini belirten Ahmet Erdem, bilgilendirmenin devam edeceğini söyledi.

İslam dininde de yardımların önce yakın sonra uzak komşuya yapılmasının öngörüldüğüne dikkat çeken Erdem, Askıda Ekmek projesinin bu yardımlaşmaya katkıda bulunduğunu dile getirdi. Yaklaşan Ramazan ayı ile birlikte ülkedeki dayanışma ve yardımlaşma ruhunun daha da artacağının altını çizen Erdem, vatandaşları yardımda bulunacakları yerler hususunda dikkatli olmaları konusunda uyararak, yardımın ihtiyaç sahiplerine ulaşacağından emin olunması gerektiğini ifade etti.

Şirket olarak proje kapsamında Sivas, Tokat ve Yozgat'ta toplam 500 noktada hayırseverlerle ihtiyaç sahiplerini buluşturduklarını ve bugüne kadar 300 bin ekmeğin ulaşmasına vesile olduklarını söyleyen Aykut Ayan da, Tokat il merkezi ve ilçelerinde de bakkal, market ve fırınlarda 150 noktada yürüttükleri projeye desteğin giderek büyüdüğünü kaydetti. Geçen Cuma hutbesinde proje hakkında halkı konu ile ilgili bilgilendiren Tokat İl Müftülüğü'ne teşekkür eden Ayan, kampanyaya katılmak isteyen hayırseverlerin projenin yürütüldüğü noktadan ekmek alırken fazladan bir ekmek parası bırakarak ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunabileceğini hatırlattı. - TOKAT