Askıda ekmek kampanyasına 7 yıldır devam ediyor

Taşova ilçesinde fırıncılık yapan Sebahattin Şehri, 2012 yılı ramazan ayında başlattığı askıda ekmek uygulamasına 7 yıldır devam ediyor.

Şehri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yardımlaşma duygusunun gelişmesi ve ihtiyaç sahibi insanların yanlarında olduklarını göstermek için iş yerinde 2012 yılında bu kampanyayı başlattığını söyledi.

Kendisinin her sabah bir miktar ekmeği ve iftar vakti öncesi ramazan pidelerini ihtiyaç sahiplerinin alması için askıya astığını belirten Şehri, "Bu kampanyamıza destek olmak isteyen hayırsever vatandaşlarımız da istediği kadar askıya ekmek ve ramazan pidesi koyabiliyor. Bu mübarek ayda insanlarımızı yardımlaşarak birbirine katkı sağlaması, dar gelirli ailelerin yanında olduklarını göstermeleri adına bu kampanyamızın devamı için destek vermeye çağırıyorum." dedi.

Şehri, askıda ekmek kampanyasını daha uzun yıllar sürdürmeyi istediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA