Askıda ekmek kampanyası ile "Biz bize yeteriz" dediler Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bir fırın işletmesi askıda ekmek kampanyası başlattı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bir fırın işletmesi askıda ekmek kampanyası başlattı.

Koronavirüs salgınına karşı ekonomik dayanışma kapsamınına askıda ekmek kampanyası ile katılmaya çalıştıklarını belirten fırın işletmecisi Samet Polat, gazetecilere yaptığı açıklamada, insanlığın koranavirüs nedeniyle zor günlerden geçtiğini belirtti.

En kısa sürede sağlıklı günlere geri dönme temennisinde bulunan Polat, "Bulunduğumuz bu zor günlerde ihtiyaç sahibi insanlara bir nebze katkımız olması adına askıda ekmek kampanyası başlattık. Sağolsun vatandaşlarımız da bizlere bu yönde destek sağlıyorlar." dedi.

Polat, "İhtiyaç sahiplerine bu yönde katkı sağlamaya çalışıyoruz. Bulunduğumuz bu ortam şu an insanları zaman zaman zor durumda bırakıyor. Askımızda her gün ekmeğimiz bulunuyor ve ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor. Yardımda bulunan vatandaşlarımızın yardımını rabbim kabul eğlesin."

Ekmek kampanyasına destek olan Ali Osman Karakuş da uygulamanın çok güzel olduğunu ifade etti.

Tüm Türkiye'nin Kovid-19 salgını ile mücadele ettiğini anımsatan Karakuş, şunları kadetti:

"Toplum olarak birlikte olmamızın ve kenetlenmemizin zamanı olduğunu düşünüyorum. Burda gördüğümüz gerçekten güzel bir uygulama. Devletimizin 'Biz Bize Yeteriz' dediği projenin halk içerisindeki sosyal uygulaması diyebiliriz. İmkanı iyi olanlar ekmeği alarak askıya asıyorlar. Buradaki amaç, ihtiyacı olanın ihtiyacının giderilmesi. Buradaki en önemli şey ise kimse kimseyi tanımıyor. Yani ne ekmeği alanı biliyorlar, ne de parasını vereni biliyorlar çok güzel bir uygulama." diye konuştu.

Kaynak: AA