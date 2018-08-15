Kilis Belediyesi tarafından 'Askıda Ekmek' kampanyası Belediye konaklarından start verildi.

Abidin Ağa Kadın Meslek Zenginleştirme Merkezinde 'Askıda Ekmek' kampanyası başlatıldı. Kilis Belediyesi Gıda Bankası Müdürü Uğur Tunçeli, 'Askıda Ekmek' kampanyasının Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara'nın talimatıyla başladığını ifade ederek, "'Askıda Ekmek' projesi hep konuşulur. Bizde muhtaç ailelerin ekmek ihtiyacını karşılamak için bir proje geliştirdik. Bilindiği gibi belediyemize ait 13 Kadın Meslek Zenginleştirme Merkezi bulunuyor. Hayırsever işadamımız mis unlu mamullerinin sahibi Hüseyin Kopan, bize destek oldular. Günlük 200'e yakın ekmeği, konaklarımıza kendileri teslim edecek. Konaklarımızın uygun alanlarında askıda ekmek projesini gerçekleştireceğiz. Sabahları 09.00-10.00 arasında ailelerimiz gelerek ihtiyaçları kadar ekmeği askıdan alarak evlerine götürecekler. Kilis dışından ve ilimizde yaşayan tüm işadamlarımızı bu kampanyaya davet ediyoruz" dedi.

İşadamı Hüseyin Kopan ise 'Askıda Ekmek' kampanyasına destek vereceklerini, tüm işadamlarının da bu kampanyaya destek vermeye çağırdığını söyledi.

Askıda ekmek projesinden yaralanan fakir vatandaşlar ise kampanyayı düzelmeyen Belediye Başkanı Hasan Kara ile ekibine teşekkür ettiler.

Kampanyada Abidin Ağa Kadın Meslek Zenginleştirme Merkezi Müdürü Özlem Kilislioğlu ile vatandaşlar hazır bulundu. - KİLİS