Askıda ekmek futbol turnuvasının kazananı belli oldu

08.08.2019 15:33

CK Enerji Çamlıbel Elektrik tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Kurumlararası Askıda Ekmek Futbol Turnuvası Sivas şampiyonu Sivas İl Milli Eğitim Takımı oldu.

CK Enerji Çamlıbel Elektrik'in ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla 'enerjimizi paylaşarak çoğaltalım' sloganı ile başlattığı Askıda Ekmek Projesi'ni yeşil sahalara taşıyan Askıda Ekmek Kurumlararası Futbol Turnuvası'nın ikincisinde Sivas, Tokat ve Yozgat'tan toplam 79 takım yarıştı ve bin 580 sporcu top koşturdu. Büyük bir heyecanla takip edilen Askıda Ekmek Kurumlararası Futbol Turnuvası'nın Sivas il şampiyonu dün gerçekleşen final maçında Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü takımını 6-1'lik skorla yenen Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü takımı oldu. Sivas'ta 1 Temmuz Pazartesi günü başlayan turnuva boyunca 36 kurumdan 720 sporcu, 494 golle kente adeta futbol ziyafeti sundu. 72 karşılaşmanın sonunda Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü takımı oyuncuları toplam 7 maçta kalesinde 5 gol görürken 39 gole imza attı.

Askıya 11 bin ekmek bırakıldı

Sivas Kongresi'nin 100. yılı kapsamında Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün desteği ile gerçekleşen turnuvanın sonunda CK Enerji Çamlıbel Elektrik, şampiyon takım için 5 bin, ikinci olan Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü takımı için 3 bin, üçüncü olan takım için 2 bin, dördüncü olan Sivas Belediyesi Fen İşleri takımı için bin ekmek olmak üzere askıya toplam 11 bin ekmek bıraktı. Yozgat ve Tokat ile birlikte Kurumlararası Askıda Ekmek Futbol Turnuvası şampiyonları için askıya bırakılan ekmek sayısı 33 bini buldu.

"Yardımlaşma, destek olma kültürümüzde var"

Turnuvada Sivas İl Şampiyonu olan takım adına konuşan Sivas Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, "İlimizdeki pek çok kurumun iştiraki ile düzenlenen bu turnuva hem tatlı bir rekabete hem de kurumlar arası iletişimin güçlenmesine vesile oldu. Ben, turnuvaya katılan tüm takımları öncelikle tebrik ediyorum. Çünkü bu turnuva aynı zamanda bir sosyal sorumluluk projesi idi. Turnuvaya dahil olan tüm takımlar, top koşturmanın yanı sıra Askıda Ekmek Projesine destek vermiş oldular. Spor yaptılar, eğlendiler ve Askıda Ekmek Projesinden daha geniş kitlelerin yararlanmasına vesile oldular. Yardımlaşma, muhtaçlara destek olma bizim kültürel kodlarımızda zaten mevcut. CK Enerji Çamlıbel Elektrik bunu sporla da birleştirerek güzel bir projeye imza attı. Bu süreçte Sivas Milli Eğitim Müdürlüğü'müz adına ter döken futbol takımımız centilmence mücadele etti ve birinci oldu. Ben çalışma arkadaşlarımı tebrik ederken CK Enerji Çamlıbel Elektrik başta olmak üzere projenin yürütülmesine destek olan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum. Bayramdan sonra düzenlenecek olan Bölge Kupası'nda da ekibimizin ilimizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyorum" dedi.

"Futbolun birleştirici gücü iyilikte buluştu"

Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü takımını centilmence performansı nedeniyle tebrik eden CK Enerji Çamlıbel Elektrik Faturalama ve Alacak Takip Direktörü Fatih Bilmez de, "Askıda Ekmek Projesi ile daha çok ihtiyaç sahibine ulaşmak adına düzenlediğimiz bu turnuva bizim ne kadar doğru bir şey yaptığımızı bir daha kanıtladı. Futbolun birleştirici gücü bu kez 'iyilikte' buluştu ve Askıda Ekmek Projesi ile ilgili bölgemizdeki farkındalık daha da arttı. Üç ilde günlerce mücadele eden 1.580 sporcu arkadaşıma ve turnuvada yer alan tüm takımlarımıza tekrar teşekkür ederim. Her zaman iyilik kazansın" diye konuştu.

Sıra bölge turnuvasında

Üç ilde gerçekleştirilen Askıda Ekmek Kurumlararası Futbol Turnuvası'nda Yozgat ve Tokat'tan sonra Sivas İl Şampiyonu'nun da belirlenmesinden sonra şimdi de gözler 'Bölge Kupası'na çevrildi. Üç ilin birincileri ve ikincileri arasında kura yöntemiyle belirlenecek bir takım yapılacak ve Kurban Bayramı sonrasında gerçekleştirilecek karşılaşmalar ile 'Bölge Kupası'nı alacak şampiyon takım da belli olacak. Şampiyonun belli olması ile birlikte Bölge Kupası için de askıya 11 bin ekmek bırakılacak. Böylece CK Enerji Çamlıbel Elektrik tarafından turnuva kapsamında askıya bırakılan ekmek sayısı da 44 bini bulacak. - SİVAS

Kaynak: İHA