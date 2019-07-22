'Askıda Ekmek Futbol Turnuvası' eleme maçları için düdük çaldı

Sivas, Tokat ve Yozgat'ta toplam bin 580 sporcunun yarıştığı ve büyük bir heyecanla takip edilen Askıda Ekmek Kurumlararası Futbol Turnuvası'nın eleme maçları için Sivas'ta kura çekimleri tamamlandı. Üç ilde çeyrek final için sahaya çıkacak olan takımlar, yine bir futbol şölenine imza atacak.

CK Enerji Çamlıbel Elektrik tarafından ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla 'Enerjimizi Paylaşarak Çoğaltalım' sloganı ile başlatılan Askıda Ekmek Projesi'ni yeşil sahalara taşıyan Askıda Ekmek Kurumlararası Futbol Turnuvası'nda eleme maçları için düdük çaldı. Grup karşılaşmalarında Sivas, Tokat ve Yozgat'ta toplam 1.580 sporcunun yer aldığı turnuvada eleme maçlarında Sivas'ta 18, Yozgat'ta 10 ve Tokat'ta da 10 takım çeyrek finale çıkmak için yarışacak.

"Heyecan bitmedi, artarak devam ediyor"

CK Enerji Çamlıbel Elektrik Genel Müdürü İbrahim Yalçın Tekin,heyecanın bitmediğini artarak devam ettiğini belirterek," Sivas'tan 36, Tokat'tan 22 ve Yozgat'tan 21 takımın yer aldığı turnuva boyunca üç kentte adeta bir futbol şöleni yaşandı. "Askıda Ekmek Projesi'ni gündemde tutmak için turnuvamızda yer alan 79 takımı oluşturan kurum yöneticilerine, bu takımların kadrosunda yer alarak bizlere bol göllü profesyonel karşılaşmalar seyrettiren bin 580 sporcu arkadaşımıza, karşılaşmaları yöneten toplam 48 hakemimize sonsuz teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Heyecan bitmedi, artarak devam ediyor. İyi olan kazansın diyerek, eleme maçlarında tüm takımlarımıza başarılar diliyorum" diye konuştu.

Sivas'ta karşılaşmalar 24 Temmuz'da başlayacak

Bu arada askıda Ekmek Projesi çerçevesinde gerçekleştirilen ve eleme maçları için kuraların çekildiği Sivas'ta karşılaşmalar 24 Temmuz'da başlayacak. Sivas Kongresi'nin 100. Yılı kapsamında yapılan turnuvada grup maçlarında ise 36 takım, 54 müsabaka yaptı. 720 sporcunun top koşturduğu Sivas'taki turnuvada toplam 416 gol atıldı ve nihayetinde 18 takım eleme maçlarına katılmaya hak kazandı. Turnuva boyunca Sivas İl Emniyet Müdürlüğü, Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü takımları 'namağlup' olurken, Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü takımı namağlup olmanın yanı sıra gol yemeyen tek takım unvanını da kazandı. Kuraların çekilmesinin ardından karşılaşmalar başlarken Sivas'taki eleme maçlarının 5 Ağustos Pazartesi günü tamamlanması bekleniyor.

Yozgat'ta 10 takım eleme maçlarına katılacak

420 sporcunun yer aldığı turnuvanın Yozgat ayağında ise 21 takımın 32 karşılaşmasında 145 gol atıldı. Grup karşılaşmalarında Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü takımı namağlup unvanını alırken, Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü de namağlup olmanın yanı sıra gol yemeyen tek takım olarak turnuvada dikkat çekti.10 takımın eleme maçlarına katılma hakkı kazandığı turnuvada karşılaşmalar 22 Temmuz itibarıyla başladı.

Tokat'ta eleme maçları 29 Temmuzda başlayacak

Askıda Ekmek Kurumlararası Futbol Turnuvası'nın Tokat Valiliği'nin 'Spor Tokat' Projesi kapsamında devam eden bölümünde ise grup karşılaşmaları halen devam ediyor. 22 takımda 420 sporcunun yarıştığı grup maçları 27 Temmuz'da tamamlanacak. Eleme maçları ise 29 Temmuz Pazartesi gününden itibaren oynanmaya başlayacak. Üç ilde eleme maçlarının ardından çeyrek final için yarışacak takımlar belli olacak. Yarı final ve finalin ardından her ilin şampiyonu belirlenirken şampiyonlar bölge kupası için yarışacak. Üç ildeki kamu ve özel kurum çalışanlarının yer aldığı turnuvanın sonunda CK Enerji Çamlıbel Elektrik ilk üç takım adına ihtiyaç sahipleri için askıya ekmek bırakacak. - SİVAS

Kaynak: İHA