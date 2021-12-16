ASKİ YATIRIM YAĞMURU İLE AYDIN'IN ALTYAPISINI YENİLİYOR VE GÜÇLENDİRİYOR

EFELER, AYDIN (Habermetre) - Aydin Büyüksehir Belediyesi ASKI Genel Müdürlügü, kent genelinde yatirimlari ile içme suyu, yagmur suyu, tarimsal sulama ve kanalizasyon hatlari olusturarak; modern, yenilenmis ve güçlü altyapi aglari olusturuyor. ASKI ekipleri bu dogrultuda planli ve kuralli bir hizmetler bütünü olusturup, çalismalarini es zamanli sekilde farkli noktalarda sürdürüyor.

ASKI yenilenmis içme ve yagmur suyu aglari örüyor

Yenileme ve yeni hatlar olusturarak kalici hizmetlerde bulunan ASKI, asiri yagislara karsi daha güçlü yagmur suyu hatlari için Didim'in Yaliköy mahallesinde 1000 mm çapinda, Sultanhisar'in Incealan mahallesinde ise 600 mm çapli borular ile altyapiyi örüyor. ASKI ayrica Incirliova'nin Ikizdere mahallesinde de modern yagmur suyu hatlari insa çalismalarina devam ediyor. Içme suyu hatlari yapim çalismalarini da tüm hiziyla sürdüren ASKI, yatirimlarini sürdürüyor. ASKI, yeni içme suyu sebeke hatlari insalari kapsaminda; Didim'in Mersindere mahallesi 3567 sokakta, Hisar mahallesi 2158 sokakta ve Hisar Mahallesi 2829 sokakta; Kusadasi'nin Dag Mahallesi Deniz Sokak'ta, Germencik'in Park Mahallesi'nde, Kösk'ün Basçayir Mahallesi'nde, Incirliova'nin Erbeyli Mahallesi'nde, Efeler'in Efeler ve Girne mahallelerinde yapim çalismalari gerçeklestiriyor.

Yeni ve güçlü hatlar altyapi hatlari olusturuluyor

Kanalizasyon hatlarinin yenilenmesi ve yeni hatlar olusturulmasi için de yatirimlarini sürdüren ASKI; Didim'in Tütüncüler Caddesi ve Hisar Mahallesi ile Efeler'in Köroglu Caddesi'nde kanalizasyon hatti yapimina devam ediyor. Bunlarla birlikte tarimsal sulama alaninda süren çalismalar kapsaminda Çine'nin Kavsit Göleti'nde tarimsal sulama, temizleme ve genisletme islemleri yapiliyor. Ayrica yeni kaynak sulari olusturmak için de mesai yapan ASKI, Kuyucak'in Basaran Mahallesi'nde içme suyu kaynak drenaj çalismasi gerçeklestiriyor.

ASKI'nin hizli, etkin ve çözüm odakli hizmetlerinden memnuniyet duyduklarini belirten vatandaslar, yapilan çalismalar için Aydin Büyüksehir Belediyesi Baskani Özlem Çerçioglu'na tesekkür etti.

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