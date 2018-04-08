Aski, "Su İçin Doğal Çözümler" Konulu Yarışma Düzenleyecek

Ankara Su Kanalizasyon İşleri Genel Müdürlüğü (ASKİ), çocuklarda su tüketimi ve tasarrufu konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla " 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" kapsamında hikaye, masal ve senaryo yarışması düzenleyecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre ASKİ, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla "Su İçin Doğal Çözümler" konulu 4, 5, 6, ve 7'inci sınıf öğrencilerinin katılabileceği hikaye, masal ve senaryo yarışmasına ev sahipliği yapacak.

Yarışma ile genç nesillere suyun önemininin benimsetilmesi, su tüketimi ve tasarrufu konusunda farkındalık oluşturulması amaçlıyor.

Yarışmaya katılmak isteyenlerin, eserlerini elden, posta ya da kargo yoluyla ASKİ Genel Müdürlüğü Ankara 2. Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı İşletme Bakım Onarım Şube Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekiyor.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında düzenlenecek ödül töreninde, birinci olan eser sahibine 5 bin lira, ikinci olan eser sahibine 4 bin lira, üçüncü olan eser sahibine de 3 bin 500 lira ile ödül verilecek.



Yarışmaya katılmak isteyen öğrenciler, mansiyon plaketi ödüllerinin de verileceği yarışmayla ilgili şartname ve ayrıntılı bilgiye, "www.aski.gov.tr/suvarsahayatvar" internet adresinden ulaşabilecek.

Yarışmaya 16 Nisan'a kadar başvurulabilecek.