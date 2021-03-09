ASKİ Sporlu güreşçiler göğüsleri kabartıyor
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ASKİ Sporlu güreşçiler göğüsleri kabartıyor

09.03.2021 16:27 | Son Güncelleme: 09.03.2021 16:32
ASKİ Sporlu güreşçiler göğüsleri kabartıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Sporlu milli güreşçiler, Ukrayna Outstanding Güreş Turnuvası ve İtalya Uluslararası Matteo Pellicone Ranking Series Güreş Turnuvası'ndan 2 altın ve 3 gümüş madalya ile yurda döndüler.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Sporlu milli güreşçiler, Ukrayna Outstanding Güreş Turnuvası ve İtalya Uluslararası Matteo Pellicone Ranking Series Güreş Turnuvası'ndan 2 altın ve 3 gümüş madalya ile yurda döndüler.

Bünyesinde birçok Olimpiyat, Dünya ve Avrupa Şampiyonu barındıran Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Spor Kulübü, katıldığı uluslararası turnuvalarda adını dünyaya duyurmaya devam ediyor. Pandemi nedeniyle uzun süredir mindere çıkamayan ASKİ Sporlu güreşçiler, 25-28 Şubat'ta Ukrayna'da düzenlenen Outstanding Güreş Turnuvası ile 4-7 Mart tarihleri arasında İtalya'da gerçekleştirilen Uluslararası Matteo Pellicone Ranking Series Güreş Turnuvası'na katılarak, toplamda 2 altın ve 3 gümüş madalya kazandılar.

Kayaalp ve Karadeniz'den altın madalya

Ukrayna'daki turnuvada Avrupa Şampiyonu ASKİ Sporlu güreşçi Süleyman Karadeniz 97 kiloda altın madalya, 3 kez Avrupa Şampiyonu olan Olimpiyat üçüncüsü Soner Demirtaş ise 74 kiloda gümüş madalya kazandı. Türk sporuna son 10 yılda damga vuran 9 Avrupa, 4 Dünya Şampiyonluğu ile Olimpiyat ikinciliği ve üçüncülüğü madalyası olan Rıza Kayaalp İtalya'daki turnuvanın finalinde, Mısırlı dünya üçüncüsü Abdellatif Ahmed Muhammed ile karşılaştı. 130 kiloda yarışan milli güreşçi, rakibini 7-0 yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Avrupa Şampiyonu, Dünya ikincisi güreşçi Süleyman Atlı 61 kiloda, Avrupa üçüncüsü Selçuk Can ise 72 kiloda gümüş madalya kazanarak yurda döndüler.

Olimpiyat Kota Seçmeleri ve Avrupa Şampiyonası öncesinde performans durumlarını test eden ASKİ sporlu güreşçiler kazandıkları başarılarla hazır olduklarını bir kez daha gösterdiler. ASKİ Sporlu milli güreşçiler; 18-21 Mart tarihlerinde Macaristan'ın Başkenti Budapeşte'de yapılacak olan Olimpiyat Kota Seçmeleri ile 19-27 Nisan'da Polonya'nın Başkenti Varşova'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor. - ANKARA

ASKİ Sporlu güreşçiler göğüsleri kabartıyor
ASKİ Sporlu güreşçiler göğüsleri kabartıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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