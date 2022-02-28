ASKİ Spor 2021 yılını 111 dereceyle kapattı

ASKİ Spor Kulübü; halter, güreş ve boksta sadece 2021 yılında Olimpiyatlar başta olmak üzere Dünya, Avrupa ve Türkiye şampiyonalarında altın, gümüş ve bronz madalyalarla dolu 111 derece kazandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü'ne bağlı ASKİ Spor Kulübü'nün güreş, halter ve boks şampiyonları, 2021 yılında da Türkiye'ye kazandırdıkları madalyalarla rekor kırdı. ASKİ Sporlu şampiyon güreşçiler, halterciler ve boksörler, Olimpiyatlar başta olmak üzere Dünya, Avrupa ve Türkiye Şampiyonalarında toplamda 111 ayrı derece yaparak, ASKİ Spor'un ödül vitrinini yenileriyle doldurdu.

Dünya Şampiyonları Rıza Kayaalp ve Taha Akgül'ün başını çektiği güreşte ASKİ Spor Kulübü, 2021 yılında kazanılan 69 dereceyle yüzleri güldürdü.

23 Temmuz - 8 Ağustos 2021 tarihleri arasında Japonya'da düzenlenen 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil eden ASKİ Spor'un 6 sporcusundan ikisi 125 kilogramda Taha Akgül ve 130 kilogramda Rıza Kayaalp ayrı branşlarda Olimpiyat üçüncülüğü kazanarak yurda döndüler. 17-25 Nisan 2021 tarihleri arasında Polonya'nın Başkent'i Varşova'da yapılan Büyükler Güreş Şampiyonası'nda da ödüllere doymayan Akgül ve Kayaalp yeni madalyaların sahibi oldular. Akgül 8. kez Avrupa Şampiyonu, Kayaalp de 10. kez Avrupa Şampiyonu unvanına kavuştu. 57 kilogramda Süleyman Atlı da 2. Avrupa Şampiyonu olurken aynı şampiyonada 67 kilogram Murat Fırat Avrupa üçüncüsü, 97 kilogramda Süleyman Karadeniz ise Avrupa ikinciliğini kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonu'nun 2021 Sezonu'nda da ASKİ Serbest Güreş Takımı Türkiye Şampiyonu, Grekoromen Güreş Takımı da Türkiye ikincisi oldu.

Sadece güreşte değil halterde de ulusal ve uluslararası şampiyonalarda gösterdiği başarılarla dikkat çeken ASKİ Spor Kulübü sporcuları kazandıkları derecelerle dünyada da tanınmaya başladı.

2021 yılında katılım sağlanan şampiyonalardan 33 dereceyle dönen ASKİ Spor Halter Takımı sporcuları önemli başarılara imza attı. Özbekistan'ın Başkenti Taşkent'te düzenlenen Büyükler Halter Şampiyonası'nda 55 kilogram olan Muammer Şahin koparmada 116 kilogramla Dünya üçüncüsü, 45 kilogram olan Şaziye Erdoğan da koparmada 76 kilogramla Dünya ikincisi, Silkmede 93 kilogramla Dünya Üçüncüsü, toplamda da 169 kilogramla Dünya üçüncüsü oldu.

Büyükşehir Belediyesinin spora ve sporcuya destek amacıyla sağladığı imkanlarla birlikte tüm dünyaya altın harflerle ismini yazdıran ASKİ Spor Kulübü boksta da önemli başarılar elde ederek 2021 yılında da 11 ayrı derecenin sahibi oldu.

Macaristan'da düzenlenen 'Uluslararası 65. Bocskai Boks Turnuvası'nda ASKİ Spor Boks Takımı sporcularından Tuğrulhan Erdemir, Necati Ekinci ve Berat Acar, sakatlanmalarına rağmen ayrı ayrı kilolarda üçüncülüğü kazandı. İstanbul'da yapılan 'Uluslararası Boğaziçi Boks Turnuvası'nda ise +91 kiloda yine Berat Acar birinci olarak ASKİ Spor'un bokstaki yıldızı olmayı başardı. - ANKARA