ASKİ sitenin 25 yıllık sorununu çözüme kavuşturuyor Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, Gölbaşı ilçesi Tulumtaş Mahallesi'nde yer alan Çevregöl Parlement Sitesi'nin yaklaşık 25 yıldır çözüm bekleyen su sorununun giderilmesi için çalışmaları son aşamaya getirdi.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, Gölbaşı ilçesi Tulumtaş Mahallesi'nde yer alan Çevregöl Parlement Sitesi'nin yaklaşık 25 yıldır çözüm bekleyen su sorununun giderilmesi için çalışmaları son aşamaya getirdi. Sitedeki içme suyu ve atık su sorununun Ağustos ayı içinde çözüme kavuşturulacağı belirtildi.

ASKİ Genel Müdürlüğü, 25 yıl önce kurulmasına rağmen 2 buçuk yıl önce şehir şebeke hattına bağlanan Çevregöl Parlement Sitesi'nin su sorununu çözmek için kolları sıvadı. Site yöneticisi Şükrü Durmuş, Gölbaşı'nda 196 bağımsız konuttan oluşan sitenin sorununun geçmişten gelen bir sorun olduğunu ifade ederek, sitenin yaklaşık 2 aydır içme ve kullanma suyu ihtiyacının kuyu suyu ve tankerle taşıma su şeklinde karşılandığını, sitenin atık su giderinin de şehir şebeke hattına bağlı olmadığını kaydetti. Sitenin atık su arıtma binasının ise işlemini Gölbaşı Belediyesine ait 30 metrekarelik kısmını kullanması ve bunun için 8 bin 800 liraya aylık kira bedeli ödemek zorunda kaldıklarını belirten Durmuş, bu durumun kendilerine çok büyük ekonomik yük getirdiğini vurguladı.

ASKİ yetkilileriyle sitelerinin alt yapı ve su sorunlarının çözümü konusunda diyalog halinde bulunduklarının altını çizen Durmuş, "ASKİ Genel Müdürlüğümüz de bu konuda elinden geleni yapıyor. Pandemi nedeniyle süreç biraz aksadı ancak gereken adımlar atıldı ve ihale yapıldı. Çözüme çok az kaldı" dedi.

Pandemi ve hobi bahçeleri su tüketimini arttırdı

ASKİ Ankara 1. Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı yetkilileri, İncek ve Tulumtaş mahallelerinin imar planlarında değişiklik yapılması sonucunda artan emsal değerleri ile bölgedeki nüfus yoğunluğunun hızla arttığına dikkat çekerek, şunları söylediler:

"Bölgemizde pandemi süreci ile birlikte su kullanımında meydana gelen artış, dağıtım şebekesinin yetersiz kalmasına yol açtı. Hidrolik açıdan şebekenin en yüksek kotunda yer alan Tulumtaş Mahallesi de susuzluktan ilk etkilenen yerler arasında."

Bilkent Şehir Hastanesi yanındaki P18 pompa istasyonu ile başlayan terfii hattından sırasıyla PSW3, PSW4 ve PSW11 Çayyolu istasyonlarının beslendiğini kaydeden yetkililer, bunun yanı sıra bölgedeki su sorununun bir diğer nedeninin de son zamanlarda sayıları artan hobi bahçelerine bağlı fazla su tüketimi olduğunu açıkladı.

Çayyolu pompa basma hattının çapının büyütülmesiyle sorun çözüme kavuşacak

Bölgenin ana kaynağı konumunda yer alan PSW11 Çayyolu pompa istasyonunda pompa basma hattının çapının büyütülmesiyle birlikte tesisin kolektör kapasitesi ve manevra kabiliyetinin de arttırıldığını aktaran yetkililer, bu sayede söz konusu sitenin su sorununun çözüme kavuşturulacağını kaydederek, şu bilgileri verdiler:

"PSW11SW10 basma hattı pompalarının kapasitesinin arttırılması işi ihalesi sonuçlandı. Ağustos ayı içerisinde problemin çözüme kavuşması için çalışmalarımız yoğun şekilde devam ediyor." - ANKARA

Kaynak: İHA