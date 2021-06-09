ASKİ'nin Kuşadası'na yatırımları devam ediyor
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ASKİ'nin Kuşadası'na yatırımları devam ediyor

ASKİ'nin Kuşadası'na yatırımları devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından altyapısına şimdiye kadar 165 milyon liralık yatırım yapılan Kuşadası'nda Davutlar-Güzelçamlı Kanalizasyon Hattı'nın 2. etap çalışmalarına başlandı.

Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından altyapısına şimdiye kadar 165 milyon liralık yatırım yapılan Kuşadası'nda Davutlar-Güzelçamlı Kanalizasyon Hattı'nın 2. etap çalışmalarına başlandı. Hatta 12 milyon liralık yatırımla toplamda 30 bin 585 metre kanalizasyon yapılacak.

Aydın'ın dört bir tarafında altyapı yatırımlarına devam eden ASKİ, bir büyük projeye daha devam ediyor. Kuşadası'nın tatil beldelerinden olan Davutlar ve Güzelçamlı'da kanalizasyon çalışmaları tüm hızıyla sürerken, bölgeye modern bir altyapı kazandırılacak olan çalışmalarda yeni bir aşamaya geçildi. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanvekilleri Evrim Karakoz ile Barış Altıntaş, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, ASKİ Genel Müdürü Hakan Olkaç başlanan 2. etap çalışmalarını yerinde inceledi.

Başkanvekili Karakoz, Kuşadası'nın birçok noktasında çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünün altını çizdi. Karakoz, Büyükşehir Belediyesi'nin altyapı yatırımlarını genişleterek devam ettiğini belirtirken "Hizmet planlarımız dahilinde içme suyu, yağmur suyu, tarımsal ve kanalizasyon altyapı hat yatırımlarımız devam edecek" şeklinde konuştu.

ASKİ'nin dağ-taş, yaz-kış demeden hizmetlerine devam ettiğini söyleyen Başkanvekili Altıntaş "Başkanımız Özlem Çerçioğlu ile birlikte Aydın'ın daha modern bir altyapıya kavuşması için gece-gündüz çalışıyoruz" dedi.

Kuşadası Belediye Başkanı Günel ise "Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'na, Büyükşehir Belediyesi bürokratlarına, tüm ASKİ ekiplerine Kuşadası'na verdikleri emeklerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu işbirliği sayesinde kentimiz çok daha güzel bir hale gelecek" ifadelerini kullandı. - AYDIN

ASKİ'nin Kuşadası'na yatırımları devam ediyor
ASKİ'nin Kuşadası'na yatırımları devam ediyor
ASKİ'nin Kuşadası'na yatırımları devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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