Aski Nazilli Hizmet Binası Törenle Hizmete Açıldı

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü Nazilli Hizmet Binası ve Çok Amaçlı Salonu büyük katılımla hizmete açıldı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü Nazilli Hizmet Binası ve Çok Amaçlı Salonu hizmete açıldı. Yeşilmahalle, Nazilli-Denizli Karayolu üzerindeki hizmet binasının açılışına CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız başta olmak üzere Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Didim, Sultanhisar, Bozdoğan ve Karacasu'nun CHP'li Belediye Başkanları, İl Başkanı Ali Çankır, İlçe Başkanları, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri, kadın ve gençlik kolları üyeleri, İyi Parti Nazilli İlçe Yönetimi, muhtarlar, partililer ve vatandaşlar katıldı.

Başkan Çerçioğlu, açılışta yaptığı konuşmada;"2017 yılında temelini atmış olduğumuz ve 3 milyon elli bin liraya mal olan Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü Nazilli Hizmet Binası ve Çok Amaçlı Salonu'nu Nazilli'ye kazandırmaktan dolayı çok mutluyuz. Nazilli halkının ve çocuklarımızın faydalanacağı, hizmet göreceği bu tesisin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Doğduğum yer olduğu için Nazilli'nin kalbimde ayrı bir yeri var. Büyükşehir belediye başkanı olduktan sonra sizlere söz vermiştim. Nazilli'de yapacağımız en önemli iş altyapıdır demiştim. O zaman yakınımdakiler bana 'Parayı altyapıya gömeceğine daha önceki belediye başkanları gibi üç beş makyaj yap' dediklerinde karşı çıktım. Nazilli'deki altyapının ne kadar kötü olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Asbestli, yani kanserojen ve paslı borular tel tel dökülüyordu. Benim vicdanım Nazilli'deki vatandaşlarımızın kötü su içmesine hiçbir zaman elvermez. Bunca yıldır yapmayanlara da vicdansız diyorum. O nedenle ilk olarak Nazilli'nin altyapısına giriştik. 102 kilometre altyapı çalışması yaptık. Bu zamana kadar Nazilli'nin görmediği bir hizmettir bu. Yerin altında, olsun yaparım. Yapmaya da devam edeceğim. Çünkü sizler en kaliteli suyu içmeye ve en kaliteli hizmeti hak ediyorsunuz" dedi.

"Nazilli'nin tarihinde görülmeyenleri yapıyoruz"

Yapılan hizmetlerin eleştirildiğini ifade eden Çerçioğlu, "Nazilli'de 10 tane arıtma tesisi, 44 tane sondaj kuyusu açtık. ASKİ olarak Nazilli'nin neredeyse her mahallesinde çalışma yaptık. Birileri diyor ki; "Nazilli'de ne yaptın?" Senin yapmadığın, beceremediğin bütün işleri biz yaptık, biz. Daha çok işimiz var yapılacak. Fen İşleri birimi olarak da bu güne kadar Nazilli'de 176 kilometre yol yaptık. 11 milyon 624 bin lira. 2019'un martına kadar da 17 milyonluk daha asfalt dökeceğiz. Sizlere tek tek saymayacağım bunları ve zaten siz biliyorsunuz. Bir buçuk yıl içinde Nazilli'ye toplamda 60-65 milyon liralık hizmet edeceğiz. Bu Nazilli'nin tarihinde daha önce görülmemiştir" dedi.

"2020'deki hedeflerimiz"

İlçeye 2020 yılında yapılacak olan yatırımlardan da söz eden Başkan Çerçioğlu, "Bürokratik engellemelere rağmen mücadele ederek istasyon meydanına bir altgeçit kazandıracağız. Hijyenik, ekonomik ve kaliteli etleri Ege Et ile halkımıza sunduk. Sarı Civcivlerimizle halkımızı ekonomik ve konforlu ulaşımla tanıştırdık. Daha birçok hizmetimiz var ve hizmet açıcından Nazilli'ye ne yaparsak azdır. Ekibimle beraber sürekli olarak halkımızın dertlerini isteklerini dinliyoruz" dedi.

CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız'da yaptığı konuşmada 50 yıldır Özel İdare'nin yapamadığı hizmetleri Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin 3 yılda yaptığını ifade etti. Yıldız'ın konuşmasının ardından protokol üyeleri hizmet merkezinin açılış kurdelesini keserek merkezi gezdi. Büyük sevgi gösterileri ile karşılanan Çerçoğlu'nun katıldığı açılışta katılımcılara pilav, ayran ikramında bulunuldu. - AYDIN