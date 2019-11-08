ASKİ, Nazilli'de çalışıyor

08.11.2019 14:07 | Son Güncelleme: 08.11.2019 14:12

Nazilli'ye bağlı kırsal mahallelerde su sorununu ortadan kaldıran Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ekipleri, altyapısı olmayan bölgelerde ve yeni açılan yollarda ana hat çalışmalarına devam ediyor.



Nazilli'ye bağlı Güzelköy Mahallesi'nde yapılan çalışmalar kapsamında 1.500 metre içme suyu hattı çekildi. Hattın çekilmesi ile birlikte bölgede bulunan 15 hanenin su sorunu ortadan kalktı.



ASKİ tarafından yapılan Güzelköy Mahallesi'nde yapılan çalışmaları yakından takip eden mahalle muhtarı İbrahim Irmak, "Köyümüzün karayolları altında kalan 15 hanelik bölümünde su sıkıntısı yaşanıyordu. Buradaki vatandaşlarımız tulumbalarla idare ediyordu. Talebimizi değerlendiren ASKİ, mahallemizde yeni hat döşeme çalışması gerçekleştirdi. Şimdi buradaki insanlar da mutlu, biz de mutluyuz. Özlem başkanımızın köylüsü olarak ona minnettarız, teşekkür ediyoruz. Bizim taleplerimizi hiçbir zaman geri çevirmedi. Hizmetlerinin devamını diliyorum" dedi.



'Suyumuz kesintisiz akıyor'



Diğer taraftan ekipler Nazilli'de Beyerli Mahallesi'ndeki küme evleri de kesintisiz suyla buluşturmak için mahalleye yeni sondaj kuyusu açtı. 20 yıldır mahallede su sıkıntısı olduğunu belirten muhtar Celalettin Şanlı, "ASKİ'nin yapmış olduğu çalışmalar neticesinde su sıkıntımız ortadan kalktı" dedi. Şanlı, "Kuşadası'ndaki muhtarlar toplantısında Özlem Başkanımız ile bire bir konuşmuştum, taleplerimi hemen yerine getirdi. Mahallemde ASKİ tarafından yapılan çalışmalarla su konusunda hiçbir problem kalmadı. Suyumuz günün her saati akıyor. Önümüzdeki günlerde de mahallemde ihtiyaç duyulan her şeyin yapılacağından hiçbir şüphem yok. Özlem Başkanımızdan Allah razı olsun" şeklinde konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA