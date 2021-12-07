ASKİ muhtarlarla buluşmaya devam ediyor

ANKARA (İHA) - Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, "ASKİ Muhtarlarla Buluşuyor" toplantılarına kaldığı yerden devam ediyor.

ASKİ Genel Müdürlüğü, belediye ve vatandaşlar arasında köprü görevi gören muhtarlarla diyalog sürecini hızlandırmak amacıyla buluşma toplantıları düzenliyor. 2021 yılı başında başlatılan 'ASKİ Muhtarlarla Buluşuyor' adlı toplantılar ile Başkentli muhtarlara ilçelerine yapılan yatırım ve çalışmalar hakkında detaylı bilgi verilirken, muhtarların sorun ve talepleri de tek tek dinleniyor. ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk ve ASKİ yöneticileri son olarak Akyurt ilçesi muhtarlarıyla bir araya geldi.

"Ankara ve Ankaralılar için çalışıyoruz"

Akyurtlu muhtarların görüş ve önerilerini not alan Öztürk, "Endişe etmeyin. Ankara'da nerede kaç metre imalat yapıldığını tek tek takip ediyorum. Hangi mahallenin neye ihtiyacı var, ne yapıldı ne kaldı bunları tek tek takip ediyoruz. Görevimizi ve sorumluluklarımızı en iyi şekilde yerine getirmenin çabası içindeyiz. Gidecek başka yerimiz yok burası bizim şehrimiz. Ankara ve Ankaralılar için çalışıyoruz" dedi. - ANKARA