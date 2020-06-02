ASKİ mekanik sayaç okuma ve fatura dağıtım işlemlerine başladı
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ASKİ mekanik sayaç okuma ve fatura dağıtım işlemlerine başladı

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde geçici olarak durdurulan mekanik sayaç okuma ve fatura dağıtım işlemlerine yeniden başlandı.

ASKİ mekanik sayaç okuma ve fatura dağıtım işlemlerine başladı
02.06.2020 19:07 | Son Güncelleme: 02.06.2020 19:07

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde geçici olarak durdurulan mekanik sayaç okuma ve fatura dağıtım işlemlerine yeniden başlandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, hijyen tedbirleri kapsamında 17 Mart 2020'de durdurulan mekanik sayaç okuma ve fatura dağıtım işlemleri, 1 Haziran 2020 itibarıyla yeniden başladı.

Kaynak: AA

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