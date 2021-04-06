ASKİ Kuşadası'nda yatırımlarını sürdürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ASKİ Kuşadası'nda yatırımlarını sürdürüyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
ASKİ Kuşadası'nda yatırımlarını sürdürüyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (ASKİ) Kuşadası'na yaptığı yatırımlardan biri olan 20 kilometrelik Kirazlı İçme Suyu ve İsale Hattı'nın yapım çalışmaları son sürat devam ediyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (ASKİ) Kuşadası'na yaptığı yatırımlardan biri olan 20 kilometrelik Kirazlı İçme Suyu ve İsale Hattı'nın yapım çalışmaları son sürat devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında dev içme suyu borularının döşemesi sürerken dağ yamaçlarında başlayan hat mahalle aralarına kadar uzandı. 19.7 milyon TL yatırım yapılarak sürdürülen bu çalışma ile Kuşadası'nın uzun yıllar içme suyu ihtiyacını karşılayacak bir altyapı oluşturulmuş olacak.

Kirazlı Hattı kapsamında yüksek kapasiteli bir su deposu da yapılıyor. 2 bin metreküp hacimli içme suyu deposu, mevcut olan ve yeni açılan kuyulardan elde edilecek suyun toplanmasını sağlayacak ve mevcut olan merkez şebeke deposu, kadınlar denizi deposu ve Uydukent deposunu besleyecek.

"Davutlar kanalizasyon hattı tamamlanıyor"

ASKİ'nin Kuşadası'nda diğer bir çalışması da Davutlar'da sürüyor. Binlik borular kullanarak Davutlar bölgesi kanalizasyon hattının daha geniş ve uzun ömürlü olması için çalışma yapan ASKİ ekipleri bu çalışmada sona yaklaştı. Terfi merkezi 3 ile Davutlar bölgesinin önemli bir kısmı için kanalizasyon hattı yapılmıştı. Buna ek olarak terfi merkezi 2 de tamamlanınca bölgenin tamamının kanalizasyon hattı bitirilmiş olunacak.

Başkan Çerçioğlu: Köklü bir çözüm oluşturmuş olacağız

Yapılan çalışmaların Kuşadası'nın altyapısı için kalıcı yatırımlar olduğuna dikkat çeken Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Kirazlı hattı Kuşadası'nın içme suyu ihtiyacını karşılamak için çok önemli bir yatırım oldu. Kuşadası'nın tümünü ilgilendiren ve özellikle yaz aylarında artan nüfusun içme suyu ihtiyacına cevap verecek olan bu hat ile köklü bir çözüm oluşturmuş olacağız" dedi. - AYDIN

ASKİ Kuşadası'nda yatırımlarını sürdürüyor
ASKİ Kuşadası'nda yatırımlarını sürdürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Cahit Özkan Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hazal Kaya Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı Kaan Yıldırım
Spor Diego Cenk Tosun Ozan Tufan Hamza Hamzaoğlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İntihar Denizlispor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: ASKİ Kuşadası'nda yatırımlarını sürdürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 09:46:17. #1.16#
title