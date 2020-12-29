ASKİ, İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisi'nde revizyon çalışması yapıyor

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğünce, İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisi'nde başkentlilerin kaliteli su kullanabilmeleri amacıyla yürütülen revizyon çalışması ile arıtma tesisinin ömrünün 2070'e kadar uzatılması hedefleniyor.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğünce, İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisi'nde başkentlilerin kaliteli su kullanabilmeleri amacıyla yürütülen revizyon çalışması ile arıtma tesisinin ömrünün 2070'e kadar uzatılması hedefleniyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ASKİ Genel Müdürlüğü, Ankara'nın içme ve kullanma suyunu temin eden İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisi'nin verimliliğini arttırmak için revizyon çalışması yapıyor.

Ankaralıların daha sağlıklı ve kaliteli su kullanabilmesini amaçlayan ASKİ, bu kapsamda tesisteki 2'nci ünitenin durultucu bölümünde yer alan su alma yapılarını yenileme çalışmalarını hızlandırdı.

Projesi planlanan 4'üncü ünitenin de devreye alınmasıyla Ankaralılara hizmet vermeye devam edecek arıtma tesisinin ömrü 2070'e kadar uzatılmış olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ASKİ Genel Müdür Yardımcısı Baran Bozoğlu, Türkiye'nin en büyük içme suyu arıtma tesisinin 1984'de kurulan ilk ünitesinde geçen yıl yenileme çalışması yapıldığını belirtti.

Bu sene 1992'de devreye alınan 2'nci ünitenin durultucu bölümünde çalışmaya başladıklarını kaydeden Bozoğlu, şu ana kadar zımpara ve çelik fırçalarla beton üzerindeki boşlukların temizlendiğini ifade etti.

Diğer şehirlerdeki yerel yönetimler için de örnek bir çalışma yürüttüklerini ifade eden Bozoğlu, "Şu an Ankara'nın içme suyu açısından kalbindeyiz diyebiliriz. İvedik'ten şehir şebeke hattına verdiğimiz suyun kalitesi zaten ulusal ve uluslararası standartlara uygun. Biz bu suyu daha da kaliteli hale getirebilmek için özel bir çalışma başlattık." dedi.

Devam eden çalışmalar sayesinde suyu kirleten askıdaki katı maddelerin daha da azaltılacağını, bu yapıların sürekli nemli ortam, klor ve bazı kimyasallara maruz kaldığı için zaman içinde yüzeylerinin oksitlendiğini vurgulayan Bozoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Tıpkı bir teknoloji merkezi gibi çalışıyoruz. Durultucularımızda yeni teknolojiyi uyguluyoruz. Korozyona uğrayan metal yapıları yenileyerek daha sağlıklı hale getiriyoruz. Son teknolojiye ve işletmecilik birikimimize göre yapılan bu çalışmayla Ankara'da, Türkiye'nin ilklerinden birini gerçekleştiriyoruz. Bir yandan arıtma tesisinin servis ömrü uzatılırken bir yandan da proses verimi artırılarak arıtılan suyun kalitesi yükseltilecek. Gerekli tüm önlemleri alarak ekiplerimizin gece gündüz hassas çalışması neticesinde su kesintisi olmadan çalışmalar tamamlanacak. Bu çalışma için özellikle kış aylarını seçtik çünkü yazın su tüketimi fazla olduğu için durultucuları durdurma imkanımız yok."

İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisi'nin 2014'te devreye alınan 3'üncü ünitesinde çalışmaların 2021 yılı içinde başlamasının planlandığını belirten Bozoğlu, yapım ihalesine çıkılan 4'üncü ünitenin de yakında inşa edilmesiyle arıtma tesisinin 2070'e kadar sorunsuz hizmet vermesinin sağlanacağını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasemin Kalyoncuoğlu