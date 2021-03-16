ASKİ ilçelerde çalışmalarına devam ediyor
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ASKİ ilçelerde çalışmalarına devam ediyor

16.03.2021 10:09 | Son Güncelleme: 16.03.2021 10:33
ASKİ ilçelerde çalışmalarına devam ediyor

Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ilçelerdeki içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hattı çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ilçelerdeki içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hattı çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Kentin ihtiyaçları ve vatandaşların talepleri doğrultusunda planlı çalışarak, kalıcı, işlevsel ve modern bir altyapı inşa eden ASKİ; içme suyu, içme suyu kaynak çalışması, yağmur suyu ve kanalizasyon hattı yapım çalışmalarına Buharkent, Didim, Kuşadası, Germencik, Nazilli, Köşk ve Kuyucak ilçelerinde devam ediyor.

"İçme suyu hatları yenileniyor"

Suyun her damlasını önemseyerek çalışan ASKİ ekipleri, bir yandan içme suyu hatlarını yeniliyor, bir yandan da yeni hatlar oluşturuyor. ASKİ ekipleri içme suyu yapım çalışmaları kapsamında; Buharkent'in Muratdağı, Germencik'in Ömerbeyli, Nazilli'nin Yeni ve Kuyucak'ın Çobanisa mahallelerinde içme suyu şebeke hattı yapımını sürdürüyor. Ekipler ayrıca Germencik'in Moralı Mahallesi'nde içme suyu kaynak çalışması gerçekleştiriyor.

"Kanalizasyon hatlarına büyük yatırım"

Büyük yatırımlara imza atarak kentin kanalizasyon altyapı ağını da genişleten ASKİ; Nazilli'nin Dallıca Mahallesi, Köşk'ün Serdaroğlu Mahallesi ve Germencik'in Yeni Mahallesi'nde çalışmalarını sürdürüyor. ASKİ ekipleri ayrıca Kuşadası'nın Değirmendere ve Soğucak mahalleleri ile Didim'in Cumhuriyet ve Akbük mahallelerinde kanalizasyon hattı yapım ve yenileme işlemlerine hızla devam ediyor.

Vatandaşlar ASKİ'nin hızlı, etkin ve çözüm odaklı çalışmalarından memnuniyet duyduklarını belirterek Başkan Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN

ASKİ ilçelerde çalışmalarına devam ediyor
ASKİ ilçelerde çalışmalarına devam ediyor
ASKİ ilçelerde çalışmalarına devam ediyor
ASKİ ilçelerde çalışmalarına devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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