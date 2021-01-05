ASKİ Genel Müdürü Öztürk: 110 günlük suyumuz kaldı
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ASKİ Genel Müdürü Öztürk: 110 günlük suyumuz kaldı

05.01.2021 16:44 | Son Güncelleme: 05.01.2021 16:47
ASKİ Genel Müdürü Öztürk: 110 günlük suyumuz kaldı

ANKARA Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü (ASKİ) Erdoğan Öztürk, "Barajlara hiç su gelmemesi durumunda 110 günlük suyumuzun kaldığını söyleyebiliriz. Suyumuzun her damlası çok kıymetli. Lütfen dikkatli tüketelim" dedi.

ANKARA Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü (ASKİ) Erdoğan Öztürk, "Barajlara hiç su gelmemesi durumunda 110 günlük suyumuzun kaldığını söyleyebiliriz. Suyumuzun her damlası çok kıymetli. Lütfen dikkatli tüketelim" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, yağışların az olması nedeniyle Ankara'daki barajlarda doluluk oranlarının düştüğü bildirildi. Ankara'ya içme ve kullanma suyu sağlayan barajlarda 2 Ocak 2021 tarihi itibarıyla toplam su miktarının 331 milyon 345 bin metreküp olduğu belirtildi. Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, "Barajlarımızın doluluk oranı şu anda yüzde 20,91. Geçen yıla göre 13 milyon 469 bin daha az su bulunuyor. Barajlara hiç su gelmemesi durumunda 110 günlük suyumuz kaldığını söyleyebiliriz. Suyumuzun her damlası çok kıymetli. Lütfen dikkatli tüketelim" dedi. Öztürk, Ankara'nın çevresinde yer alan ve kentin su ihtiyacını karşılayan Çamlıdere, Kurtboğazı, Eğrekkaya, Akyar, Çubuk 2, Kavşakkaya ve Elmadağ Kargalı barajlarının toplam hacminin 1 milyar 584 milyon 555 bin metreküp olduğunu söyledi.

'BARAJLAR ALARM VERİYOR'

Ankara'da kişi başı günlük tüketilen su miktarının, kayıp kaçak su durumları da dahil edildiğinde 250 litrenin üzerine çıktığını ifade eden Öztürk, "Küresel su krizinden ne yazık ki Başkentimiz de payına düşeni alıyor. Bu yıl çok kurak ve yağışsız bir yıl geçiriyoruz. Üzerine pandemi şartları da eklenince hijyen hassasiyeti ve artan su ihtiyacına bağlı olarak barajlar alarm veriyor. Bu yıl kişi başı su tüketim oranları pandemi nedeniyle daha da yüksek. Hijyen kurallarına mutlaka dikkat edelim ama suyumuzu her zamankinden daha tasarruflu kullanmaya da özen göstermek zorundayız" ifadesini kullandı.


ASKİ Genel Müdürü Öztürk: 110 günlük suyumuz kaldı
ASKİ Genel Müdürü Öztürk: 110 günlük suyumuz kaldı
ASKİ Genel Müdürü Öztürk: 110 günlük suyumuz kaldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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