Aski, Didim'deki Çalışmalarına Hız Verdi

Aydın'ın Didim ilçesinde, Aydın Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü (ASKİ) ekipleri sıcak asfalt çalışmalarını sürdürüyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ ekipleri Didim'i adeta şantiyeye çevirdi. ASKİ ekipleri de Yeni Mahalledeki çalışmalarını bitirdikten sonra rotayı Hisar Mahallesi Fener caddesine çevirdi. 1700 km uzunluğunda 11 metre genişliğindeki Fener caddesinde sıcak asfalt dökümü başladı. Kısa sürede çalışmaların bitirileceğini değinen AKSİ ekipleri mahalle sakinlerinin desteği içinde teşekkür etti.

Didim Hisar Mahalle Muhtarı Bahri Aşık, "Yıllardır bizlere sorun olan alt yapı ve üst yapının Başkan Özlem Çerçioğlu sayesinde yapıldığına değinerek,"Yollarımız bozuk alt yapımız yok diye kendisine muhtarlar toplantısında bir dilekçe vermiştim. 1 ay içerisinde Didim'i şantiyeye çevirdi. Başkanımızdan çok memnunuz. Topuklu Efemize yapmış olduğu çalışmalardan dolayı çok teşekkür ediyor, hizmetlerin devamının geleceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Fener caddesi esnaf ve vatandaşları ise"Yollarımız çok bozuktu. Yaz günü toz, toprak; kış günü ise su ve çamur içinde yaşıyorduk. En büyük sorunumuz alt yapıydı. Alt yapımız tamamlandı, ardında heryer sıcak asfalta kavuştu. Biz kadınlar olarak gurur duyuyoruz, sonuna kadar yanındayız. Topuklu Efe'nin yapmış olduğu hizmetler kadınlarında başarılı olabileceğinin en büyük göstergesidir. Her zaman yanındayız. Tüm hizmetler için teşekkür ederiz" diye konuştu. - AYDIN