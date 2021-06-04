ASKİ'den "Yeşilin Başkenti" projesine 5 bin 145 fidanla destek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

ASKİ'den "Yeşilin Başkenti" projesine 5 bin 145 fidanla destek

İhlas Haber Ajansı / Ali Nargüner - Haberler | Güncel

ASKİ'den "Yeşilin Başkenti" projesine 5 bin 145 fidanla destek Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği "Yeşilin Başkenti" projesine destek veren Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü bugüne kadar toplam 5 bin 145 fidanı toprakla buluşturdu.

ASKİ'den "Yeşilin Başkenti" projesine 5 bin 145 fidanla destek

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği "Yeşilin Başkenti" projesine destek veren Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü bugüne kadar toplam 5 bin 145 fidanı toprakla buluşturdu.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin "Yeşilin Başkenti" projesine, ASKİ Genel Müdürlüğü de personeli ile birlikte destek olmayı sürdürüyor. ASKİ Genel Müdürlüğü Tesisler Dairesi Başkanlığı, "Dünyayı güzelleştirmeye hep birlikte el ele" sloganıyla düzenlediği "Bir Fidan Bin Hayat 2. Geleneksel Fidan Dikme Şenliği" kapsamında; ceviz, badem, çam ve sedir türlerinde yaklaşık 2 bin fidanı Eryaman'daki TC1 Su Deposu'nun bahçesinde toprakla buluşturdu. Güz aylarında düzenlenen şenliğin ilk ayağında 2 bin fidan dikilirken, ASKİ Su Arıtma Dairesi Başkanlığı'nın nisan ayında İvedik, Çubuk, Şereflikoçhisar, Pursaklar, Temelli, Tepeköy ve Karadalak İçme suyu Arıtma Tesislerine bin 145 fidan dikmesiyle bugüne kadar ASKİ personeli tarafından toplam 5 bin 145 fidan dikimi tamamlanmış oldu.

ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk de fidan dikti

"2. Geleneksel Fidan Dikim Şenliği"ne ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, Genel Müdür Yardımcıları Cüneyt Öztürk ve Baran Bozoğlu'nun yanı sıra daire başkanları katılırken, kurum personeli de yoğun ilgi gösterdi.

Diktiği fidana can suyunu veren ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, "Sayın Başkanımız Mansur Yavaş'ın başlattığı 'Yeşilin Başkenti Projesi'ne ASKİ ailesi olarak destek olmaktan ve bunun bir parçası olmaktan büyük bir kıvanç duyuyoruz" diyerek şöyle konuştu:

"Kısa zamanda gerçekleştirdiğimiz bu tür etkinliklerle gerek tesislerimizde gerekse büyük baraj havzalarımızda betonlaşmaya inat yeşili, doğayı koruyoruz. Doğayı kurtarmak adına yaptığımız bu tür etkinliklere devam edeceğiz. Umut ediyorum ki gelecekte çocuklarımızın gövdesine sarılacağı, gölgesinde dinleneceği bir fidanı büyütmeye, yeşertmeye vesile olduk."

ASKİ'den 'Yeşilin Başkenti' projesine 5 bin 145 fidanla destek
ASKİ'den 'Yeşilin Başkenti' projesine 5 bin 145 fidanla destek
ASKİ'den 'Yeşilin Başkenti' projesine 5 bin 145 fidanla destek
ASKİ'den 'Yeşilin Başkenti' projesine 5 bin 145 fidanla destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Nargüner

Ankara'da zincir marketten hırsızlık yapmaya çalışan zanlının market görevlisiyle yaşadığı arbede kamerada
Ankara'da zincir marketten hırsızlık yapmaya çalışan zanlının market görevlisiyle yaşadığı arbede kamerada
Ankara'da iş merkezinde yangın
Ankara'da iş merkezinde yangın
Dumanlar gökyüzünü kapladı! Ankara'da kimyasal madde fabrikası alev alev yanıyor
Dumanlar gökyüzünü kapladı! Ankara'da kimyasal madde fabrikası alev alev yanıyor

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Meral Akşener Nikos Dendias İbrahim Aydemir Binali Yıldırım
Magazin Seda Sayan Oğuzhan Koç İrem Derici Serenay Sarıkaya
Spor Gervinho Okay Yokuşlu Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
ASKİ'den "Yeşilin Başkenti" projesine 5 bin 145 fidanla destek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.06.2021 16:50:55. #1.13#

title