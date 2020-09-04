ASKİ'den tehlikeli kimyasal atık açıklaması: "Ankara'nın içme suyunda kirlilik yok" Ankara'yı besleyen ikinci büyük su kaynağı olan Kurtboğazı Barajı'na dökülen Mera Çayı'nda yaşanan tehlikeli kimyasal atık alarmı, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğünün hızlı müdahalesi ile krize dönüşmeden önlendi.

Ankara'yı besleyen ikinci büyük su kaynağı olan Kurtboğazı Barajı'na dökülen Mera Çayı'nda yaşanan tehlikeli kimyasal atık alarmı, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğünün hızlı müdahalesi ile krize dönüşmeden önlendi.

İhbar gelir gelmez kirlilik noktasına intikal eden, bölgede kriz masası oluşturan ve gece boyunca da durmaksızın çalışan ekipler, tehlikeli atığı Kurtboğazı Barajı'na ulaşmadan temizlemeyi başardı. Atıkların çoğunun suyun debisini ölçmek için çay üzerine inşa edilen sediment tutucu yükseltide biriktiğini tespit eden ASKİ ekipleri, bölgeye sevk edilen vidanjörler ile bu kısımdaki suyu boşaltmaya başladı. Ekiplerin hızlı müdahalesi seddenin taşmasına ramak kala karışmayı önledi. Ancak ilerleyen saatlerde yaşanan sızıntı, 200 metre ileride de atık birikimine yol açtı. Ekipler, dere ve dere yatağında biriken atığın tamamını alabilmek için gece boyunca çalıştı. Atığın döküldüğü noktada kirlenen toprak da bertarafa gönderildi.

BARAJ GİRİŞİNE BARİYER KURULDU

Çalışmalara ilişkin bilgi veren ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, kirliliği analiz etmek için çaydan numuneler alındığını belirterek, "Tam da tahmin ettiğimiz gibi atık yağ ve madeni yağ geri kazanım tesisinden çıkan tehlikeli kimyasal atık söz konusu. Zaten önlem amaçlı baraj girişinden 1 kilometre önceye bariyer kurduk. Kirlilik Kurtboğazı Barajı'na ulaşmadı" dedi.

"ANKARA'NIN İÇME SUYUNDA HERHANGİ BİR KİRLİLİK TESPİT EDİLMEDİ"

Ayrıca Ankara'nın içme ve kullanma suyunun arıtıldığı İvedik Arıtma Tesisi!nin de teyakkuza geçirildiğini kaydeden Öztürk, "Anlık olarak tesise giren ve çıkan su detaylı şekilde inceleniyor. Herhangi bir kirliliğin tesisimize ulaşmadığı tespit edildi. Ankara'nın içme suyunda herhangi bir kirlilik tespit edilmedi. Vatandaşlarımız musluklardan akan suyu gönül rahatlığı ile tüketebilir" diye konuştu.

(Utku Şimşek/İHA)

Kaynak: İHA