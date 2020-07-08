ASKİ'den Sarıçay Barajı açıklaması Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü, Sarıçay Barajı ile ilgili olarak yazılı açıklamada bulundu.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü, Sarıçay Barajı ile ilgili olarak yazılı açıklamada bulundu.

ASKİ'den yapılan açıklamada, "Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü ile DSİ Genel Müdürlüğü arasında 09.04.2019 tarihinde imzalanan protokole istinaden gerçekleştirilecek olan Sarıçay Barajında inşaat çalışmalarına başlandı. 66 milyon m3 su depolama kapasitesi ve 124,5 mt. Gövde yüksekliğine sahip olan Sarıçay Barajının toplam maliyeti 569 milyon TL olup tüm bu bedel Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yani Aydın halkı tarafından karşılanacaktır" denildi. - AYDIN

Kaynak: İHA