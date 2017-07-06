Aski'den İçme Suyu Kullanımı Uyarısı

Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürü Hüseyin Oprukçu, aşırı sıcakların artmasıyla birlikte kırsal kesimlerde su problemi yaşanabileceğini, vatandaşın içme suyunu etkin kullanması gerektiğini söyledi.



ASKİ'den yapılan açıklamada, özellikle yayla turizminin gelişmiş olduğu kırsal bölgelerde yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte, ASKİ'nin tüm çalışmalarına rağmen, bazı abonelerden evlere su çıkmadığı yönünde gelen şikayetlerin sebebinin, sulama yapan çiftçilerin bağ ve bahçelerini kuyu suyu yerine içme suyuyla sulamaları ve bu işlemi gündüz saatlerinde yapmaları olduğu belirtildi.



Normal şartlar altında herhangi bir sorunla karşılaşılmaması gerekirken, bazı vatandaşların içme suyunu yanlış bir şekilde kullanmasının özellikle de sıcakların mevsim normallerinin çok üstünde olduğu bugünlerde olumsuz durumların yaşanmasına sebep olabileceği bildirildi.



Açıklamada, "Abone olmadan yahut abone olduğu halde sayacı devre dışı bırakan kişiler, usulüne uygun su tüketimi gerçekleştiren abonelerin hakkını gasp etmektedir. Bu hususta denetimlerini arttıran ASKİ, kaçak su kullanıcısını tespit ettiği anda gerekli yaptırımları uyguluyor. Ayrıca kaçak suyla mücadelede duyarlı vatandaşlar ALO 185 hattına ihbarda bulunabilirler. İhbar yapanların kimlik bilgileri de gizli tutuluyor" ifadelerine yer verildi.



Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan ASKİ Genel Müdürü Hüseyin Oprukçu, hiçbir vatandaşın mağdur olmasını istemediklerini vurguladı. Kırsal bölgelerde su sorunu yaşanmaması için uyarılarda bulunan Oprukçu, "Bizler, ASKİ olarak elimizden geleni fazlasıyla yapıyoruz. Personellerimiz, sırf vatandaşlarımız yazın en sıcak günlerinde su sıkıntısı yaşamasın diyerek gece gündüz çalışıyor. Ancak bizim bu hassasiyetimize karşılık vatandaşlarımız da su sıkıntısı ile ilgili herhangi bir sorun yaşamamak için hassas davranmalı ve suyu etkin kullanmalıdır. Bahçe sulaması yapılırken kuyu suyu kullanılması ya da illa içme suyuyla sulama yapılacaksa da bunun gece yapılması daha doğru olacaktır. Tüm vatandaşlarımızı bu konuda daha duyarlı olmaya çağırıyorum" şeklinde konuştu. - ADANA