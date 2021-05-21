ASKİ'den Gölbaşı'nı rahatlatacak proje
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ASKİ'den Gölbaşı'nı rahatlatacak proje

İhlas Haber Ajansı / Ömer Faruk Karataş - Haberler | Yerel

ASKİ'den Gölbaşı'nı rahatlatacak proje Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, özellikle yaz aylarında su sıkıntısının yaşandığı Gölbaşı ile Çankaya ilçesinin bazı mahalleleri için 800 metrelik yeni içme suyu iletim hattının yapımına başladı.

ASKİ'den Gölbaşı'nı rahatlatacak proje

ANKARA - Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, özellikle yaz aylarında su sıkıntısının yaşandığı Gölbaşı ile Çankaya ilçesinin bazı mahalleleri için 800 metrelik yeni içme suyu iletim hattının yapımına başladı.

ASKİ Genel Müdürlüğü, Gölbaşı ilçesinin tamamı ile Çankaya ilçesinin bazı mahallelerinin içme suyu ihtiyacını karşılayan ve Çankaya Üniversiteler Mahallesi'nde yer alan P18 Pompa İstasyonu'nun SW4 zonu çıkış hattında iyileştirme çalışması başlattı. Özellikle nüfus artışına bağlı olarak yaz aylarında su sıkıntısının yaşandığı Gölbaşı ilçesi ile Çankaya ilçesinin bazı mahalleleri, inşa edilecek 800 metrelik yeni içme suyu iletim hattı sayesinde ciddi oranda rahatlayacak. P18 Pompa İstasyonu'nun SW4 zonu basma hattından Gölbaşı'nın yanı sıra Üniversiteler Mahallesi, Bilkent, Beytepe, Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi, Jandarma Eğitim Komutanlığı, İncek, Taşpınar, Tulumtaş ve Kızılcaşar mahallelerine de su temin edildiğini, kapasitesi artırılacak yeni içme suyu hattıyla tüm bu noktalarda artan su ihtiyacının karşılanacağını belirten ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, şunları söyledi:

"P18 Pompa İstasyonu'nun SW4 zonuna ait çıkış hatlarının yetersiz gelmesinden dolayı özellikle yaz aylarında başta Gölbaşı ilçemiz olmak üzere söz konusu diğer yerleşim yerlerine randımanlı su iletimi sağlanamamaktadır. Gölbaşı'nın içme suyu probleminin kalıcı olarak çözüme kavuşturulması adına 25 Kasım 2020 tarihinde Mamak (TE1)-Gölbaşı Arası İçme Suyu İletim Hattı yapım işine başlamıştık. Bu kapsamda 25 bin 270 metre içme suyu hattı döşüyoruz. Ancak yapımı süren bu iş çok kapsamlı olduğu için Gölbaşı için ek tedbirler almamız gerekti. Bu doğrultuda 8 Mayıs 2021 tarihinde 800 metre içme suyu çelik iletim hattı imalatına da başladık."

Bilkent Şehir Hastanesi'nin de bulunduğu alanda bayram öncesi başlayan çalışmalar hızla ilerlerken, ASKİ ekipleri kısa süre içinde yeni hat çalışmasını tamamlamayı planlıyor.

ASKİ'den Gölbaşı'nı rahatlatacak proje
ASKİ'den Gölbaşı'nı rahatlatacak proje
ASKİ'den Gölbaşı'nı rahatlatacak proje
ASKİ'den Gölbaşı'nı rahatlatacak proje

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ömer Faruk Karataş

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